السيسي يهنئ الحكومة على ما تحقق من مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم تداعيات كورونا

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دوت الخليج – هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة.
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وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “وهي الجهود التي أشادت بها كبرى المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الاصلاح الاقتصادي”.
وتابع: “كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية، والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم”.
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