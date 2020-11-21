البنك الدولي يحذر مجموعة العشرين من تداعيات الإخفاق في تخفيف أعباء الديون

سي إن بي سي- حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس زعماء دول مجموعة العشرين السبت 21 نوفمبر من أن الإخفاق في تخفيف أعباء الديون عن بعض الدول قد يفضي إلى زيادة الفقر وتكرار التخلف عن السداد الذي حدث بشكل فوضوي في الثمانينيات.

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وقال مالباس إنه سعيد بالتقدم الذي أحرز في مسألتي الشفافية وتخفيف الدين لكنه طالب بالمزيد.

وقال مالباس في كلمة لزعماء دول مجموعة العشرين إن “تحديات الديون باتت متكررة بدرجة أكبر، كما في تشاد وأنجولا وإثيوبيا وزامبيا، حيث تظل النظرة المستقبلية لمستويات الفقر قاتمة في غياب تخفيف أعباء الديون بشكل دائم”.

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