زعماء مجموعة العشرين يتعهدون بتمويل توزيع عادل للقاحات كورونا

وكالات – جاء بمسودة بيان ختامي لقمة مجموعة العشرين أن زعماء دول أكبر 20 اقتصادا في العالم سيتعهدون غدا الأحد بتمويل توزيع عادل للقاحات الوقاية من كوفيد-19 فضلا عن الأدوية والفحوص في أنحاء العالم حتى لا تحرم منها الدول الفقيرة.

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كما تعهدوا بمد تخفيف أعباء الديون عن هذه الدول.

وقال الزعماء في مسودة البيان التي اطلعت عليها “لن ندخر جهدا حتى نضمن وصولها (اللقاحات) لجميع الناس بشكل عادل وبسعر يمكن تحمله بما يتسق مع التزامات الأعضاء بتحفيز الابتكار”.

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