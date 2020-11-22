مال وأعمال

زعماء مجموعة العشرين يتعهدون بتمويل توزيع عادل للقاحات كورونا

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وكالات – جاء بمسودة بيان ختامي لقمة مجموعة العشرين أن زعماء دول أكبر 20 اقتصادا في العالم سيتعهدون غدا الأحد بتمويل توزيع عادل للقاحات الوقاية من كوفيد-19 فضلا عن الأدوية والفحوص في أنحاء العالم حتى لا تحرم منها الدول الفقيرة.

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كما تعهدوا بمد تخفيف أعباء الديون عن هذه الدول.

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وقال الزعماء في مسودة البيان التي اطلعت عليها “لن ندخر جهدا حتى نضمن وصولها (اللقاحات) لجميع الناس بشكل عادل وبسعر يمكن تحمله بما يتسق مع التزامات الأعضاء بتحفيز الابتكار”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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