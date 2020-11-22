ويسترن يونيون تستحوذ على 15% من stc pay بقيمة 200 مليون دولار

وقعت مجموعة الاتصالات السعودية اتفاقية مع ويسترن يونيون وذلك لبيع حصة أقلية من شركة المدفوعات الرقمية السعودية “stc pay” مقدارها 15% وبقيمة 200 مليون دولار أمريكي ما يعادل تقييم 5 مليار ريال للشركة. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج سيكون استثمار ويسترن يونيون لتمويل رأس مال stc pay ودعم خطط التوسع طويلة المدى. وإتمام الصفقة مشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات العلاقة. كما سيكون للاتفاقية تأثير إيجابي على stc pay على المدى القصير والبعيد من الناحيتين التشغيلية والمالية. حيث سيُستخدم المبلغ المحصّل من هذه الصفقة في تعزيز نمو stc pay ومواردها الخاصة لدعم خطط التوسع. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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