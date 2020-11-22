وزير مالية بريطانيا يبدى أمله في ابرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولكن ليس بأي ثمن

_ قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إنه تم تحقيق تقدم حقيقي في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن أضاف أن الابتعاد عن إبرام صفقة تجارية سيئة أفضل من فرض قيود على المملكة في المستقبل.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ومن المعتقد أن سوناك أحد الأصوات البارزة في مجلس الوزراء البريطاني التي أيدت إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال لصحيفة صنداي تايمز إنه يأمل في توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق.

وأضاف “أراجع يوميا أجزاء من النص، لذلك هناك تقدم حقيقي.

“بالتأكيد، سيكون من الأفضل إبرام اتفاق”.

لكنه أضاف “التأثير الرئيسي على اقتصادنا هو فيروس كورونا. إنها ليست (مسألة إبرام) اتفاق بأي ثمن على الإطلاق.

“إذا لم نتوصل لاتفاق فلماذا؟ هذا لأنهم يرفضون التنازل عن بعض المبادئ المعقولة والشفافة للغاية التي وضعناها منذ البداية. نحن لا نطلب .. معاملة خاصة للغاية”.

ويجري الجانبان محادثات منذ شهور وعلى الرغم من قول المسؤولين إنهم أحرزوا تقدما في الأيام القليلة الماضية فما زال من المتعين بذل جهود كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه بحلول نهاية العام.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج