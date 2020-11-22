في استطلاع دوت الخليج.. 48%: شركات الاتصالات نجحت نسبيا في مواكبة ارتفاع الطلب على الخدمات

دوت الخليج _ أكد 48% من المشاركين في استطلاع جريدة دوت الخليج، أن شركات الاتصالات نجحت إلى حد ما في مواكبة ارتفاع الطلب على خدماتها خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

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ويرى 16% أن الشركات نجحت بصورة كبيرة في التعامل مع زيادة الطلب على خدماتها، بينما رجح 36% من المشاركين أن أزمة كورونا كشفت عن مشاكل قطاع الاتصالات.

وقد فرضت تداعيات تفشي فيروس كورونا متغيرات عديدة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ساهمت في نمو بعض الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، ومن بينها نشاط المحافظ الإلكترونية.

وذكر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأسبوع الماضي في التقرير الثاني الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، أن إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول وصل إلى 14.4 مليون محفظة في شهر أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 17% عن شهر مارس الماضي، كما بلغ عدد العمليات المنفذة خلال الشهر 9.9 مليون معاملة إلكترونية.

وبحسب التقرير جاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 65%، أورانج 23%، اتصالات 11%، وي 1%.

وكشف تقرير تنظيم الاتصالات عن زيادة عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 17% خلال شهر أكتوبر مقارنة بشهر مارس، حيث بلغت 14.4 مليون محفظة في أكتوبر مقارنة بـ 12.3 مليون محفظة في مارس.

كما زاد عدد المعاملات الإلكترونية التي نفذت باستخدام محافظ المحمول بنسبة 156% لتصل إلى 9.9 مليون معاملة بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 3.9 مليون معاملة إلكترونية في مارس الماضي.

وارتفع عدد عمليات التحويل من محفظة إلكترونية إلى أخرى بنسبة 224%، حيث بلغت 3.8 مليون عملية بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ 1.2 مليون عملية بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 981 جنيهًا.

وأظهر تقرير تنظيم الاتصالات زيادة في عدد عمليات الإيداع بنسبة 145%، حيث بلغت 1.9 مليون عملية إيداع بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بــ 0.8 مليون عملية إيداع بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1264 جنيهًا.

كما ارتفع عدد عمليات السحب بنسبة 85%، حيث بلغت 1.2 مليون عملية سحب بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بــ 0.7 مليون عملية سحب بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1855 جنيهًا.

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