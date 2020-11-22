البورصة تقاوم مبيعات المؤسسات وتصعد 0.2% في مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.2%، ليتداول عند مستوى 10920 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.46%، و 0.36% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 68.950 مليون جنيه، على 101 شركة من خلال 2.431 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 31 شركة مقابل تراجع 21 في حين لم تتغير أسعار 49.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.387 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 1.560 مليون جنيه، مقابل 172.838 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 1.376 مليون جنيه، منها 780.632 ألف جنيه للأفراد، و595.594 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 11.388 ألف جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وتصدر سهم آرابيا انفستمنتس هولدنج قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 13.21%، تلاه سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 7.82%، ثم سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 7.28%.

في حين تصدر سهم العربية للمحابس قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.45%، تلاه سهم العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة بنسبة 4.44%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 3.68%.

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