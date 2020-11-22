الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تسجل 92.6% تراجعا في الأرباح المجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ سجلت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 92.6% لتصل إلى 12.908 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مقابل 173.764 مليون جنيه بالفترة المناظرة من 2019، مع الاخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وتراجعت المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.188.775 مليار جنيه، وذلك من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.309.680 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 401.220 مليون جنيه، مقابل 413.822 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 787.555 مليون جنيه، بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 895.858 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجعت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 191.873 مليون جنيه مقابل 242.201 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتحولت الشرق الأوسط لصناعة الزجاج إلى الخسارة لتسجل صافي بمبلغ 2.4 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الاولى من العام الجاري، مقابل 39.781 مليون جنيه صافي أرباح بالفترة المقارنة.

وتراجعت صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 507.141 مليون جنيه مقابل 543.185 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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