في استطلاع دوت الخليج.. أكثر من نصف المشاركين يقيمون نمو سوق المدفوعات بصورة جيدة

دوت الخليج _ اعتبر أكثر من نصف المشاركين في استطلاع جريدة دوت الخليج، تطور سوق خدمات الدفع الإلكتروني جيدًا، وذلك بنسبة 51%.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

في حين وصف 23% التطور بأنه مقبول، ويرى 20% أن سوق المدفوعات يتطور بصورة ممتازة، و17% يشير إلى أن معدل نموه ضعيف.

23 %: تطور مقبول.. 20%: ممتاز.. و17%: ضعيف

وقد ساهم البنك المركزي المصري المصري، في تسريع وتيرة نمو خدمات الدفع الإلكتروني خلال الفترة الماضية، من خلال العديد من الضوابط التشريعية، وعلى رأسها قانون البنوك، أو المبادرة التي أطلقها مؤخرًا لتشجيع نشاط سداد المدفوعات الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على النقود «الكاش» وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.

وذكر البنك المركزي المصري، في بيان موجه للبنوك، في يونيو الماضي، أن تلك المبادرة تأتي إيمانًا منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة، ورفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة بتكلفة مناسبة، وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع، وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية، وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.

وأوضح أنه سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية المعروفة باسم «ماكينات الدفع الإلكتروني الـ POS « من خلال البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية.

وأعلن البنك المركزي المصري أنه سيتحمل تكلفة نشر 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني POS على أن يتم توزيعها جغرافيًّا في جميع المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم البنوك القابلة للدفع بنشرها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقًا لتوزيع يقترحه البنك المركزي المصري.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج