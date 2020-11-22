في استطلاع دوت الخليج.. تساوي تقييمات الخدمات المالية عبر المحمول بين جيد ومقبول

دوت الخليج _ تساوت آراء معظم المشاركين في استطلاع جريدة دوت الخليج، حول تقييم الخدمات المالية المقدمة عبر الهاتف المحمول، بين جيدة ومقبول، بنسبة 37% لكل منهما، في حين قيمها 14% بأنها ضعيفة، واعتبرها 12% ممتازة.

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وكشف أحدث تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وقت سابق، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 95.55 مليون اشتراك بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 96.85 مليون في يونيو 2019 ونحو 94.53 مليون في يوليو 2019.

14 % يرون أنها ضعيفة.. و12% ممتازة

وارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 42.15 مليون بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 41.79 مليون مستخدم بنهاية يونيو 2020 ونحو 36.59 مليون بنهاية يوليو 2019.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو يصل إلى نحو 15.2% برغم جائحة كورونا، وذلك بناتج محلي بلغ نحو 108 مليارات جنيه مقابل 93 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه؛ بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 4.5%؛ موضحًا أنه من المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.

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