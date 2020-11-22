في استطلاع دوت الخليج.. 54%: الخدمات المالية الإلكترونية متنوعة بحدود

دوت الخليج _ أكد 54% بواقع 27 صوتًا من المشاركين في الاستطلاع أن الخدمات المالية الإلكترونية تتسم بالتنوع والكفاية إلى حد ما، فيما رأى 32% بواقع 16 صوتًا أنها لا تتسم بذلك، واعتبر 14% من المشاركين بعدد 7 أصوات أن تلك الخدمات تتسم بالفعل بالتنوع والكفاية.

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وتشير نتائج تلك الجزئية إلى أن تلك الخدمات، في حاجة إلى المزيد من العمل والتركيز من قبل الشركات العاملة بها في السوق، وذلك بالتزامن مع الجهود الحكومية الكبيرة التي يتم بذلها، حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك تحركات مستمرة من قبل الحكومة للتحول إلى مجتمع رقمي.

وقالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه يتم العمل حاليًا على تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل التفاعلات النقدية، بهدف مكافحة الفساد، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية، وتسهيل التسويات المالية، وخلق بيئة تنافسية داعمة للاستثمار.

وأشارت هالة السعيد، إلى أن الحكومة المصرية تعمل على ميكنة الخدمات الحكومية من أجل تقليل التدخل البشري والعمليات اليدوية باستخدام المعدات الآلية لتسريع الخدمات المقدمة؛ ومن ثم التقليل من حدوث وتأثيرات الخطأ البشري.

وخلال الأشهر الماضية دشن البنك المركزي المصري عددًا من المبادرات لتشجيع استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية في ظل التحديات الراهنية، وذلك تيسيرًا على المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز خطة الدولة نحو التحول الرقمي. وكان من أهمها وضع إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، مثل تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وتطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد، بالإضافة إلى إصدار المحافظ الإلكترونية، وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا لمدة 6 أشهر.

وأطلق المركزي «مبادرة السداد الإلكتروني» لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بجميع محافظات الجمهورية، ويستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع، ومن المستهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية يتحمل تكفلتها البنك المركزي المصري المصري، لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات التي لا يوجد بها الأعداد الكافية لنقاط البيع الإلكترونية، بالإضافة إلى نشر 200 ألف رمز استجابة سريع.

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