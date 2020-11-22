في استطلاع دوت الخليج.. 24 مشاركا يرون سهولة نسبية في استخدام الخدمات المالية الإلكترونية

دوت الخليج _ يرى 48% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «دوت الخليج» أن استخدام الخدمات المالية الإلكترونية سهل إلى حد ما، وذلك بواقع 24 صوتًا، فيما كانت نظرة 36% بما يوازي 18 صوتًا أكثر إيجابية، إذ أكدوا أن استخدام تلك الخدمات يمتاز بالسهولة، وبلغت نسبة التصويت لصالح عدم سهولة الاستخدام 16% بواقع 8 أصوات.

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وركزت الحكومة وشركات القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة على تقديم الخدمات للعملاء والمواطنين إلكترونيًّا، تجاوبًا مع التغيرات التي فرضها ظهور فيروس كورونا على الساحة، وضمن إجراءات التحول الرقمي، والتي تمثل أحدثها فيما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي أطلقت الأسبوع الماضي لأول مرة في تاريخ مصر، بحيث تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتى نهاية يونيو 2021 .

وقال الوزير، إن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مشيرًا أن هذا يسهم في استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وأكد الوزير، أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

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