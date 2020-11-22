في استطلاع دوت الخليج.. 38%: الجهود الحكومية للتحول الرقمي جيدة.. 28%: ممتازة

دوت الخليج _ تبذل الحكومة جهودًا كبيرة لتحقيق التحول الرقمي، وهو ما تم تقييمه بصورة جيدة من قبل 38% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «دوت الخليج»، بواقع 19 صوتًا، فيما رأى 14 صوتًا بنسبة 28% من المشاركين أن تلك الجهود ممتازة، ما سيكون له دور كبير في الوصول إلى الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

واعتبر 22% من المشاركين بواقع 11 صوتًا أن تلك الجهود مقبولة بالتزامن مع التغيرات التي فرضت نفسها على الساحة خلال الآونة الأخيرة، بينما رأى 6 مشاركين، يمثلون 12% من الأصوات أن تلك الجهود ضعيفة وفي حاجة للمزيد من النشاط.

واعتمدت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خططًا طموحة احتوت على العديد من الأهداف والمحاور، أبرزها تنفيذ «رؤية مصر 2030» والتحول الرقمي عبر استخدام وتفعيل أدوات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات الدولة المختلفة، وتنمية مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة، واقتصاد رقمي قوي يعتمد على الإتاحة والنفاذ إلى جميع فئات المجتمع، والتمتع بالحقوق الرقمية.

كما أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة «بناة مصر الرقمية» لدعم جهود التحول الرقمي للأداء الحكومي، وتعظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات التخطيط العمراني والبناء.

وساهمت تلك التحركات التي تقوم بها الحكومة في دفع إيرادات خدمات حلول تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية للاتصالات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث حققت وحدة أعمال الشركات نسبة نمو فى حجم الإيرادات بلغت 14 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج