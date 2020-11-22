دوت الخليج تنظم أول استطلاع عن تقييم مجتمع الأعمال لخدمات الاتصالات والإنترنت والتكنولوجيا المالية

فريق دوت الخليج _ نظمت جريدة دوت الخليج أول استطلاع عن تقييم مجتمع الأعمال لجودة خدمات الاتصالات والإنترنت والتكنولوجيا المالية، شارك فيه 50 من قادة مجتمع الأعمال بمختلف تخصصاتهم، وتنشر جريدة دوت الخليج أسماء المشاركين كاملة في الصفحة الثالثة من هذا العدد الخاص الذي يصدر بمناسبة معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي 2020 والذي تبدأ فعالياته اليوم.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ضمت استمارة الاستطلاع 10 أسئلة رئيسية، شملت تقييم خدمات الاتصال والإنترنت عبر الهاتف المحمول والأرضي، وقياس مدى نجاح شركات القطاع في مواكبة الطلب المرتفع على خدماتها في أعقاب فيروس كورونا، وتقييم عام لخدمات الدفع الإلكتروني، والخدمات المالية عبر المحمول، وتنوع وكفاية وسهولة الخدمات المالية الإلكترونية، وأخيرًا تقييم الجهود الحكومية تجاه التحول الرقمي.

المحمول: 42% راضون عن الإنترنت و38% غير راضين عن المكالمات

أكد 38% من المشاركين على عدم رضاهم عن خدمات إجراء واستقبال المكالمات عبر الهاتف المحمول، في مقابل 28% وصفوها بالمقبولة، و26% قالوا إنها جيدة، و8% أكدوا أنها ممتازة. في حين قال 42% من المشاركين إن خدمات الإنترنت عبر المحمول مقبولة، و34% وصفوها بالجيدة، و12% بالممتازة، ومثلهم بالضعيفة.

أما على مستوى الثابت.. فأكد 42% من المشاركين أن خدمة الاتصال عبر الهاتف الأرضي ممتازة، و26% وصفوها بالجيدة و12% مقبولة وأكد مثلهم أنهم لا يستخدمون الثابت، و8% ضعيفة. في حين، قال 38% إن خدمات الإنترنت الأرضي جيدة، و32% وصفوها بالمقبولة، و22% ضعيفة، و8% ممتازة.

الثابت: 38% يؤكدون جودة الإنترنت و42% يقيّمون «الأرضي» بالممتاز

وأكد 48% أن شركات الاتصالات نجحت إلى حد ما في مواكبة ارتفاع الطلب على خدماتها والذي نشأ بعد أزمة كورونا، في حين رأى 36% أن أزمة كورونا كشفت عن الكثير من مشاكل القطاع، و16% قالوا إن الشركات نجحت بصورة كبيرة في مواكبة الطلب خلال هذه الأزمة.

ووصف 51% تطور سوق خدمات الدفع الإلكتروني بالجيد، مقابل 23% وصفوه بالمقبول، و20% بالممتاز، و6% بالضعيف. وعلى مستوى تقييم الخدمات المالية المقدمة عبر الهاتف المحمول، رأى 37% أنها جيدة، ومثلهم مقبولة، و14% ضعيفة، و12% ممتازة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

كما رأى 54% أن الخدمات المالية الإلكترونية تتسم إلى حد ما بالتنوع والكفاية، في مقابل 32% صوتوا بلا، و14% بنعم. وحول سهولة استخدام الخدمات المالية الإلكترونية، أكد 48% أنها سهلة إلى حد ما، مقابل 36% أكدوا على سهولتها، و16% رأوا أنها ليست بالسهولة الكافية.

وأخيرًا.. أكد 38% أن الجهود الحكومية نحو التحول الرقمي جيدة، مقابل 28% وصفوها بالممتازة، و22% رأوا أنها مقبولة، و12% ضعيفة.

في استطلاع دوت الخليج.. 38% غير راضين عن المكالمات عبر المحمول

في استطلاع دوت الخليج.. 42%: خدمات الإنترنت عبر المحمول مقبولة

في استطلاع دوت الخليج.. التليفون الثابت ممتاز بأصوات 42%

في استطلاع دوت الخليج.. 38% يرون خدمات الإنترنت الأرضي جيدة

في استطلاع دوت الخليج.. 48%: شركات الاتصالات نجحت نسبيا في مواكبة ارتفاع الطلب على الخدمات

في استطلاع دوت الخليج.. أكثر من نصف المشاركين يقيمون نمو سوق المدفوعات بصورة جيدة

في استطلاع دوت الخليج.. تساوي تقييمات الخدمات المالية عبر المحمول بين جيد ومقبول

في استطلاع دوت الخليج.. 54%: الخدمات المالية الإلكترونية متنوعة بحدود

في استطلاع دوت الخليج.. 24 مشاركا يرون سهولة نسبية في استخدام الخدمات المالية الإلكترونية

في استطلاع دوت الخليج.. 38%: الجهود الحكومية للتحول الرقمي جيدة.. 28%: ممتازة

المشاركون في استطلاع تقييم خدمات الاتصالات والإنترنت والتكنولوجيا المالية

أهم الأخبارالانترنتالتكنولوجيا الماليةخدمات الاتصالاتفيروس كورونا