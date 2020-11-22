ذي آدرس للتطوير تطرح مشروع سياحي في السخنة باستثمارات 3 مليارات جنيه

تخطط شركة ذي آدرس للتطوير العقاري طرح مشروع سياحي فندقي جديد بمنطقة السخنة باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل، ضمن خطة الشركة التوسعية في السوق العقاري.

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وفي بيان للشركة قال عبدالرحمن بدر رئيس القطاع التجارى بشركة “ذى آدرس ” للتطوير العقاري، إن الشركة حصلت على قطعة أرض بمساحة 50 فداناً بمنطقة السخنة، ووضعت خطة لتطوير مشروع جديد سياحي فندقي عليها.

أوضح بدر أن الشركة تنتظر استخراج التراخيص والموافقات الخاصة بالمخطط العام للمشروع من هيئة التنمية السياحية لبدء التجهيز لطرح المشروع والتى من المقرر خلال الربع الأول من 2021.

أضاف رئيس القطاع التجارى أنه تم الانتهاء من تسويق 95% من إجمالى الوحدات السكنية بمشروع “ذا مارك ” السكنى بمدينة القاهرة الجديدة وفقاً للبرنامج التسويقى الذى وضعته الشركة وتجهز لطرح الجزء الإدارى والتجارى خلال العام المقبل.

لفت بدر إلى أنه كان من المقرر الانتهاء من بيع وحدات المشروع فى شهر يونيو 2020 لكن بسبب جائحة كورونا تم الانتهاء من بيع الوحدات فى شهر سبتمبر الماضى.

ومن جانبه قال مصطفى العسال رئيس القطاع الهندسى بشركة “ذي آدرس ” للتطوير العقارى إن الشركة تتفاوض مع مكاتب استشارات هندسية لإعداد تصميمات هندسية عالمية بجانب والدراسات الهندسية لمشروعها الجديد بمنطقة السخنة، ومن المقرر الانتهاء من كافة الإجراءات خلال الشهر المقبل.

وأوضح العسال أن الشركة تعاقدت وبدأت أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى بمشروع “ذا مارك ” السكني فى القاهرة الجديدة في أغسطس الماضي وتخطط لضخ 200 مليون جنيه فى أعمال التنفيذ وفقاً لبرنامج التنفيذ.

أضاف العسال أن “ذي آدرس ” للتطوير تخطط للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع خلال النصف الأول 2021، ومن المقرر إنهاء كافة الأعمال الإنشائية بمشروع القاهرة الجديدة في عام 2023.

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