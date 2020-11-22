أوراسكوم للاستثمار تقلص خسائرها بنسبة 80.6% إلى 17.9 مليون جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح _ سجلت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تراجعاً في صافي الخسائر بنسبة 80.6% لتصل إلى 17.890 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 92.405 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وانخفضت إيرادات التشغيل وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 729.279 مليون جنيه، وذلك من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 788.655 مليون جنيه، بالفترة المقارنة من عام 2019.

وتراجعت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 32.772 مليون جنيه، مقابل 60.222 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تحولت أوراسكوم للاستثمار القابضة إلى الربحية محققة صافي بمبلغ 47.044 مليون، بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 295.193 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت إجمالي الدخل خلال نفس الفترة إلى 64.414 مليون جنيه مقابل 29 ألف جنيه بالفترة المقارنة.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

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