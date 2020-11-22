أورنج مصر ترفع إجمالي استثماراتها محليا إلى 69 مليار جنيه

فاروق يوسف _ تستهدف أورنج مصر ضخ استثمارات جديدة بنحو 4 مليارات جنيه خلال العام المقبل، وبذلك يصل إجمالي استثماراتها في السوق المصرية منذ نشأتها وحتى الآن إلى نحو 69 مليار جنيه.

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وقال هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات في أورنج، إن هذه الاستثمارات ستكون موجهة إلى تحسين الشبكة، بعد تنفيذ مرحلة مهمة من التطوير العام الماضي.

أضاف في تصريحات لحابي، إن الشركة تعتزم تنويع المحفظة الاستثمارية في عدد من المجالات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق معدلات نمو مقبولة على مستوى الإيرادات والأنشطة التشغيلية، عبر زيادة الاستثمارات في قطاعات البيانات الرقمية والخدمات المالية في ضوء تنامي التعامل في قطاع الإنترنت، التي ظهرت مؤخرًا، لافتًا إلى نسبة العائد من خدمات الإنترنت تمثل نحو 32% من العائد الكلي، وتصل نسبة من يستخدمون الإنترنت عبر المحمول إلى 50%.

نستعد للانتهاء من التصميمات الأخيرة لمركز البيانات بالعاصمة الإدارية

وأكد أن الشركة تستعد للانتهاء من التصميمات الأخيرة لمركز البيانات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبدء في توريد وتركيب الخوادم الرئيسية والشبكات الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع بمجرد قبول التصميمات.

وتابع، إن المشروع يتضمن تقديم أحدث التقنيات في مجالات الحلول التكنولوجية لا سيما الحوسبة السحابية، ونقل وتأمين البيانات، وهي قادرة على إحداث فارق في القطاع تكنولوجيا الاتصالات. وأصبحت الشركة تمتلك محفظة قوية من الحلول الذكية للمدن، بدءًا من البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة وعدادات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى وحدات الإنارة التي تقوم بترشيد استهلاك الطاقة وتقليل تكلفة التشغيل على المدى البعيد، إلى جانب عملية تدوير المخلفات.

وأكد أن الحرص على استمرارية تدفقات الاستثمارات الفرنسية جاء نتيجة ثقة مجموعة أورنچ العالمية بمستقبل سوق الاتصالات في مصر ومقومات جذب الاستثمار في ظل جهود الدولة لتهيئة المناخ الملائم والبيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، مضيفًا أن أورنچ من أكبر أربع شركات فرنسية تستثمر في مصر حيث قامت خلال عام 2017 بزيادة رأسمال وحدتها في مصر بنحو 750 مليون يورو، أو ما يعادل 15 مليار جنيه، دفعة واحدة.

ونوه إلى أن استراتيجية أورنچ ترتكز أيضًا على التوسع في خدمات أورنچ كاش بما يتوافق مع المستجدات العالمية فى تحديث الخدمات الإلكترونية، خاصة أنها تقدم خدمات لأكثر من 19 دولة، ووصل حجم تحويل الأموال بين الدول الإفريقية التي تعمل بها أورنچ عبر خدمة «أورنچ كاش» إلى أكثر من 40 مليار يورو سنويًّا.

ويرى أن أزمة تداعيات كورونا عززت من أهمية قطاع الاتصالات ودوره الحيوي في ابتكار خدمات وحلول تساعد المواطنين علي التواصل وتنفيذ متطلباتهم اليومية من المنزل، وهو ما بدت نتائجه واضحة خلال الفترة الماضية من تزايد التعامل على الإنترنت، وسيفرض ذلك على طبيعة عمل المرحلة المقبلة زيادة التوسعات في خدمات البيانات، والاستثمار في الخدمات المالية الرقمية المختلفة، وتوفير التطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن الذكية، وتقديم حلول مبتكرة، وإتاحة الخدمات الذكية بما يساهم في الدفع قدمًا بعمليات الشمول المالي.

ولفت إلى أن الشركة واجهت بعض التحديات التي طرأت نتيجة تفشي فيروس كورونا، ومنها صعوبة استيراد الأدوات والمستلزمات لعمليات بناء المحطات، ولكنها استطاعت التعامل مع هذه المتغيرات بفضل مساندة الحكومة من ناحية في تسهيل الإجراءات وسلاسة سياسات عمل الموردين.

وقال إن أورنچ تمكنت من تحقيق أعلى معايير التأمين والجودة للشبكات، وخاصة مراكز التحكم الكبيرة من امتصاص الزيادات المفاجئة في الطلب المتنامي على خدمة البيانات، دون تأثير يذكر على جودة الخدمات مع الحفاظ على كون أورانج أسرع مشغل لخدمات البيانات في مصر وفقًا للتقارير الدولية والمحلية.

وأكد أن الشركة تقوم بتنفيذ خطط عاجلة بسرعات غير مسبوقة لزيادة سعات الدوائر المحلية والدولية لضمان عدم تأثر الخدمة، وأن العمل مستمر بفاعلية في العمليات التشغيلية وخدمة العملاء أثناء الموجه الثانية من جائحة كورونا، مع الاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الفعالة والخطوات الجادة للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن استراتيجية الشركة مستمرة، حيث ما زالت الفروع ومنافذ أورنچ تقوم بتنظيم عمليات دخول وخروج العملاء بطريقة مختلفة تعتمد على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بينهم، وجعل وقت الانتظار للعميل خارج الفرع لضمان مزيد من التباعد وعدم الزحام، وعلى الصعيد الداخلي للشركة ما زالت تحافظ علي نسب منخفضة من موظفيها مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية في جميع فروعها والتي تشمل موظفي خدمة العملاء والدعم الفني مع تزويدهم فنيًّا وتقنيًّا للعمل من المنزل، حيث أتاحت حلولًا تكنولوجية متقدمة لتواصل الموظفين برؤسائهم في العمل، ومتابعة الأداء وسير العمل وإصدار التقارير اللازمة بهذا الشأن.

من جانبه، أكد أيمن أميري نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي بشركة أورنچ مصر، أن الشركة تستهدف الحفاظ على حصتها السوقية عبر سياسات تعتمد على تحديث الشبكات وتقديم خدمات متكاملة، بالإضافة إلى التنوع في باقات العروض لتتناسب مع مختلف أذواق العملاء، خاصة أن عدد عملاء المحمول في مصر لا يشهد أي زيادة كبيرة، وأن هدف الشركات هو الاحتفاظ بالعميل الحالي من خلال التوسع في تقديم خدمات إضافية له.

نعمل على تعزيز الشبكات وتحسين خدمات نقل البيانات في قرى الدلتا والصعيد

وأضاف أن تغطية شبكة أورنج موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، واستطاعت الشركة أن توفر تغطية حديثة لعدد من المناطق، وأخرى تمت زيادة طاقتها، وستتجه الشركة خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على القرى والنجوع الكائنة في الدلتا والصعيد، وتعزيزها بالشبكات وخدمات نقل البيانات «الداتا»، وأيضًا المناطق التي تحوي كثافة سكانية تزيد على 5000 نسمة، هذا إلى جانب زيادة القدرة الاستيعابية للمحطات في بعض المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي.

وأشار إلى أن إجمالي عدد محطات شركة أورنج يبلغ نحو 8000 محطة منها 1000 محطة تم إنشاؤها خلال ما يقرب من عام، و70 % من إجمالي المحطات يدعم خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع، كما أن عدد متاجر الشركة على مستوى الجمهورية يزيد على 800 متجر.

تحسين الشبكة وتنويع محفظة الشركة الاستثمارية أبرز بنود الخطة الجديدة

وبالعودة إلى مهران مرة أخرى، قال إنه من المقرر أن تعلن شركة أورنج خلال معرض كايرو آي سي تي 2020، أحدث النظم والحلول الذكية في أكثر من مجال، خاصة أنها أصبحت تمتلك العديد من الحلول التكنولوجية، حيث تمكنت من عقد مجموعة من التحالفات مع بعض الشركات العاملة في هذه القطاعات، قدمت من خلالها خدمات ميكنة مواقع العمل، وأجهزة القياس، وإدارة أساطيل المركبات وحلولًا تكنولوجية أخرى خاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أن محفظة أورنج لحلول المدن الذكية، تتضمن البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة وعدادات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى وحدات الإنارة التي تقوم بترشيد استهلاك الطاقة وتقليل تكلفة التشغيل على المدى البعيد، إلى جانب عملية تدوير المخلفات .

ولن تقتصر هذه الخدمات على المحيط الخارجي للمدينة أو للمشروع، بل تمتد إلى داخل الوحدات السكنية، بجانب تقديم خدمات الإنترنت بمختلف أنواعه وخدمات التليفزيون الرقمي، حيث إن الشركة تقوم بتقديم خدمات ميكنة الأجهزة المنزلية بمختلف أنواعها home automation من خلال منصات خاصة لهذه الخدمة Triple Play التي أصبحت موجودة في مختلف المجتمعات السكنية، وتوفر هذه الخدمة الإنترنت فائق السرعة والقنوات التليفزيونية الرقمية عالية الوضوح والهاتف الثابت باستخدام كابلات الألياف الضوئية من خلال الشبكات الداخلية الخاصة بتلك التجمعات.

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