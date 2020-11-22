هوم تاون تطلق مرحلة لافاييت فيلدج ضمن مشروعها بالعاصمة الإدارية

تعتزم شركة هوم تاون للتطوير العقاري طرح مرحلة جديدة باسم “لافاييت فيلدج” ضمن مشروع “لافاييت” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وفي بيان للشركة قال شريف الدمياطي رئيس القطاع التجاري، إن مشروع “لافاييت” هو منتجع تجاري ترفيهي بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع على مساحة 43 ألف متر مربع، ويطل على 3 نواصي رئيسية فندق الماسة والحي الحكومي وبالقرب من محطة قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية.

وأضاف أنه تم طرح المرحلة الأولى في المشروع يوليو الماضي، وتقترب الشركة من إنهاء تسويقه، وسيتم طرح المرحلة الثانية «لافييت فيلدج» يوم 28 نوفمبر الجاري ، لافتا إلى أنه من المخطط بدء تسليم وحدات هذا المشروع اعتبارا من يوليو 2023، حيث تخطط الشركة لبدء الإنشاءات بالمشروع مطلع العام المقبل.

وأكد أن هوم تاون لديها خطة زمنية محددة لتنفيذ المشروع وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء وبالجودة المعهودة عن الشركة، لافتا إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراض بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة تجعلها المستحوذ الأول بتلك المنطقة، لافتا إلى أن الشركة تستهدف إنهاء المرحلة الثانية بالمشروع خلال عام 2021.

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة “لافاييت فيلدج” تضم منطقة ترفيهية تعد هي الأضخم في منطقة الداون تاون حيث تبلغ مساحتها 10,000 متر مربع ويوجد بها العديد من الخدمات المتميزة.

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