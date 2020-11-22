هواوي تستعرض 9 مفاهيم تكنولوجية جديدة خلال معرض Cairo ICT 2020

تشارك شركة هواوي تكنولوجيز، في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الخامس عشر على التوالي في معرض Cairo ICT 2020 في نسخته الرابعة والعشرين تحت شعار “معاً لخلق قيمة جديدة”.

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وتستعرض الشركة خلال فعاليات المعرض أحدث الحلول التكنولوجية وتتبادل الخبرات لترسخ ريادتها وتؤكد على استراتيجيتها القائمة على النهوض وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وتعمل هواوي على تحقيق نقلة نوعية عالمية في مجال التحول الرقمي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما تحرص على دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق الريادة الرقمية المتميزة في القطاعات الاستراتيجية بما يساهم في جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وستقوم هواوي هذا العام باستعراض تسعة مفاهيم جديدة تتضمن أربعة حلول صناعية رأسية “vertical industry solution”، وثلاث منتجات مبتكرة، فضلاً عن إقامة ثلاثة احتفالات لإطلاق حلول جديدة متسلسلة “serial product release ceremony”، ومركزين للقدرات “Capability Center”، وقاعة افتراضية عبر الإنترنت في Huawei web.

مايكل لى: نتطلع إلى تحول المزيد من القطاعات الحكومية في مصر، والشركات العاملة بالسوق المصري إلى التقنيات الرقمية

وأشار مايكل لى، رئيس مجموعة المؤسسات بهواوى شمال أفريقيا: “في عام 2020 ومع انتشار الجيل الخامس على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، اجتمعت تطبيقات الاتصال، والسحابة، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة، والتطبيقات الصناعية، لخلق فرص غير مسبوقة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولفت أن هواوي تركز على دعم تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من الصناعات وتقديم حلول خاصة بالسيناريوهات المختلفة جنبًا إلى جنب مع شركائها لمساعدة المؤسسات على تنمية أعمالها، والحكومات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية، وإفادة مواطنيها، وتحسين الحوكمة العامة.

ونوه أن الشركة تتطلع إلى تحول المزيد والمزيد من القطاعات الحكومية في مصر، والشركات العاملة بالسوق المصري إلى التقنيات الرقمية، وتبني الذكاء الاصطناعي كجزء رئيسي من استراتيجيتها ليشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إمكانات هائلة للنمو بما يدعم الاقتصاد والتنمية.”

فنسنت صن: تسعى هواوي إلى بناء نظام بيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. وتدريب الشباب على أحدث التقنيات لتحقيق استراتيجية الدولة في “رقمنه الخدمات”

وقال فنسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: “تفخر شركة هواوي بعملها في مصر لمدة 20 عاما، حيث أصبحت تشارك بقوة وإيجابية في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري. كما تحرص على تقديم أحدث الحلول التكنولوجية، وبالتعاون مع شركائنا وعملائنا نسعى لابتكار وبناء نظام بيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. كما تواصل هواوي عملها في نقل المعرفة، وتدريب الشباب على أحدث التقنيات لتحقيق استراتيجية الدولة في “رقمنه الخدمات”.”

وأضاف: “وعلى مدار 15 عاما حرصنا على المشاركة في معرض Cairo ICT، والمساهمة في خلق عالم متصل مع جميع مزودي الخدمات، واليوم هواوي تعد واحدة من أهم الشركات التي تلعب دور هام في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونتطلع الى تقديم المزيد في المستقبل والمساهمة في التحول الرقمي لقطاع الخدمات العامة، والنقل، والطاقة، والقطاع المالي” وأشاد فنسنت صن بجهود الحكومة المصرية والقائمين على معرض Cairo ICT لحرصهم على الاستمرار في تنظيمه على مدار أكثر من عشرين عاما.

ونوه أن هواوي ستقوم بالتعاون مع شركائها العالميين خلال المعرض باستعراض أحدث الحلول الصناعية المتعلقة بالمدن الذكية، ووسائل النقل الذكية، بالإضافة الي التمويل الذكي والطاقة الذكية، والقطاع الحكومي. وفى عصر التحول الرقمي، تقترح هواوي بناء “مكعب النظام البيئي الرقمي” والذي يهدف الى تطوير نماذج الاعمال وسبل التعاون وبذل الجهد لخلق ومشاركة القيم الصناعية الجديدة. وتعد هذه هي القوة الدافعة لهواوى للتوسع في الأسواق، حيث نجحت هواوي في بناء أكثر من 100 سيناريو قائم على الحلول وخلق قيمة صناعية جديدة بالتعاون مع شركائها حول العالم.

ونوه أن الشركة ستعمل على طرح وعرض أحدث برنامج تشاركي مع أحد شركائها وكذلك الاعلان عن العديد من إنجازاتها في إطار نظام ECO وكايرو اوبن لاب OpenLab.

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