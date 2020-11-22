مبيعات العرب والأجانب تمتص مكاسب البورصة الصباحية وتسجل تراجعا بنسبة 0.18%

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي عن مكاسبه الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، مسجلا تراجعاً بنسبة 0.18%، ليتداول عند مستوى 10878 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.49%، ليتداول عند مستوى 62.34 جنيه.

في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.75%، و 0.46% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 690.630 مليون جنيه على 175 شركة من خلال 24.243 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 65 شركة مقابل تراجع 65 في حين لم تتغير أسعار 45.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 14.756 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 30.680 مليون جنيه، مقابل 15.924 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 13.679 مليون جنيه، منها 13.593 مليون جنيه للمؤسسات، و86.805 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.076 مليون جنيه، منها 672.931 ألف جنيه للأفراد، و403.342 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم آرابيا انفستمنتس هولدنج قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 13%، تلاه سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 9.16%، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 8.98%.

في حين تصدر سهم الإسكندرية للخدمات الطبية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.99%، تلاه سهم العربية للمحابس 6.18%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 5.17%.

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