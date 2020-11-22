أبوظبي تعتمد خطة أدنوك لاستثمارات رأسمالية بقيمة 122 مليار دولار في 2021-2025

_ قالت وكالة أنباء الإمارات، إن المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي اعتمد خطة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم (121.97 مليار دولار) بين 2021 و2025.

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وأقر المجلس كذلك ترسية مناطق جديدة للنفط والغاز ضمن الجولة الثانية من مزايدة تنافسية أطلقتها أبوظبي وأعلن اكتشاف ملياري برميل من النفط التقليدي و22 مليار برميل موارد غير تقليدية قابلة للاستخلاص.

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