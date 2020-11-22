- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أمنية إبراهيم – أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري المصري، أنه جاري العمل على إعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي، في إطار جهود مصر للتحول لدولة رائدة عالميا في مجال الشمول المالي.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وقال عامر، إنه جار التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية في مجال الشمول المالي لإعداد دراسة عن الفجوات في الخدمات المالية المعروضة.
جاءت تصريحات طارق عامر، في كلمته خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جناح البنك المركزي المصري المصري في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020 الدورة الرابعة والعشرين، والذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كايرو أي سي تي.. طارق عامر: دراسة فجوات الخدمات المالية بالتعاون مع التعبئة والإحصاء وبيت خبرة دولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.