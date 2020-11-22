كايرو أي سي تي.. طارق عامر: دراسة فجوات الخدمات المالية بالتعاون مع التعبئة والإحصاء وبيت خبرة دولي

أمنية إبراهيم – أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري المصري، أنه جاري العمل على إعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي، في إطار جهود مصر للتحول لدولة رائدة عالميا في مجال الشمول المالي.

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وقال عامر، إنه جار التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية في مجال الشمول المالي لإعداد دراسة عن الفجوات في الخدمات المالية المعروضة.

جاءت تصريحات طارق عامر، في كلمته خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جناح البنك المركزي المصري المصري في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020 الدورة الرابعة والعشرين، والذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد.

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