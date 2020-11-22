كايرو أي سي تي.. طارق عامر: 33.6 مليار جنيه زيادة في تمويل متناهي الصغر بعد ضمه لمبادرة SMEs

أمنية إبراهيم – قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري المصري، إن حجم التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر ارتفعت لتصل إلى 40 مليار جنيه، لصالح نحو 4 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2020.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأوضح عامر، في كلمته خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جناح البنك المركزي المصري في معرض كايرو آي سي تي 2020 صباح اليوم، أن حجم تمويل قطاع متناهي الصغر بلغ نحو 6.4 مليار جنيه فقط، لعدد 2 مليون مستفيد في ديسمبر 2016، وفق بيانات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

وارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر بحوالي 33.6 مليار جنيه، في نحو 3 أعوام ونصف، فيما تضاعف عدد المستفيدين ليبلغ 4 مليون مستفيد بلا من 2 مليون عميل.

وأشار عامر، إلى أن مبادرة الرئاسة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة امتدت لتشمل المشروعات متناهية الصغر للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا للتمويل، وهو ما نجح في تحقيق طفرة في حجم التمويل المقدم للقطاع.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج