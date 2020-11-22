كايرو أي سي تي.. هالة السعيد: توقف إنشاءات مباني خدمات المواطنين واقتصارها على مراكز متحركة

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توقف إنشاءات مباني ومراكز خدمات المواطنين والمستثمرين، والبدء في نشر مراكز سيارات متحركة.

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وأضافت في تصريحات للصحفيين خلال جولتها التفقدية لجناح الوزارة بمعرض كايرو آي سي تي، إن المراكز المتحركة مزودة بأفضل أفضل الخدمات التكنولوجية، تقدم ما يزيد عن 120 خدمة مختلفة، خاصة بترخيص المحلات المباني والإعلانات وسداد الإيجارات والمديونيات.

وقالت السعيد إن هناك مشاوارات جارية مع مجموعة من الوزارات، لإتاحة مزيد من الخدمات التي تسهم في التيسير على المواطنين.

وأكدت أن تكلفة إنشاء المبنى الواحد تبلغ 950 ألف جنيه منذ خمس سنوات، وبالتالي كانت تمثل العمليات الإنشائية تكاليف استثمارية ضخمة،وبالتالي فإن التركيز حاليًا على ضخ مزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا والعنصر البشري، خلال الفترة المقبلة.

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