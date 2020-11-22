كايرو أي سي تي.. هالة السعيد: رئيس الوزراء بصدد الإعلان عن بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي قريبا

فاروق يوسف _ كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رئيس الوزراء بصدد الإعلان عن بدء تنفيذ الإصلاح الهيكلي قريبًا.

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وأضافت في تصريحات للصحفيين خلال جولتها التفقدية لجناح الوزارة بمعرض كايرو آي سيتي، إن البرنامج الاقتصادي الثاني يشمل إصلاح مالي ونقدي، تسهم في رفع مكاسب الاقتصاد المصري، وزيادة عمليات التنمية .

وأشارت إلى أن الإصلاح الهيكلي المقترحة يتضمن ثلاث محاور هى: الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلى، وتعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وتعزيز العملية الإنتاجية للصناعة والزراعة، وتنشيط مرونة القطاع المالى والشركات، وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز القطاع الخاص.

وتشمل الإصلاحات تسهيل التجارة وحصول الشركات على مدخلات الإنتاج، وخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجمارك، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الهيكلية فى قطاعات الكهرباء، والنقل، والرى، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومناخ الاستثمار.

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