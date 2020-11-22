كايرو أي سي تي.. طارق عامر: المختبر التنظيمي يستقبل الفوج الثاني من رواد أعمال التكنولوجيا المالية بدءا من الغد

أمنية إبراهيم – كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، عن فتح المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية باب التقدم للفوج الثاني من رواد الأعمال والشركات لتجريب تطبيقاتهم المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، خلال الفترة من 23 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر 2020.

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جاءت تصريحات عامر، في كلمته خلال جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي لجناح البنك المركزي المصري المصري في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020 الدورة الرابعة والعشرين، والذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد.

وأشار عامر، إلى أن البنك المركزي المصري المصري أطلق مبادرة FinTech Egypt بهدف تشجيع رواد أعمال التكنولوجيا المالية على إيجاد وطرح تطبيقات وحلول تكنولوجية مبتكرة للخدمات المالية بالسوق المصرية.

كما شارك البنك المركزي المصري المصري في إطلاق مبادرة رواد النيل لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال بدءا من مرحلة الفكر ةوحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع.

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