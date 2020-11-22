إبراهيم سرحان: إي فاينانس تستهدف ضم مدفوعات حكومية جديدة

فاروق يوسف _ أكد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات، أهمها ميكنة الضرائب بالتعاون مع وزارة المالية، وضم عدد من المدفوعات الحكومية الجديدة تحت مظلتها خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح سرحان في تصريحات لحابي، أن هذه الخدمات تساهم في سرعة التحول نحو المجتمع الرقمي من ناحية، وتسهيل الخدمات المقدمة على المواطنين من ناحية أخرى، وهو ما بدا ملحوظًا في عدد من جوانب المشروعات التي نفذتها الشركة، كان آخرها إطلاق الفاتورة الإلكترونية، والتي ستساهم في الحد من التقديرات الجزافية على المستثمرين، وهي تعد نوعًا من أنواع العدالة الضريبية بين المصلحة وجميع المستثمرين، وتقديم خصومات بطريقة إلكترونية وفورية، كما ستعمل هذه الخدمة مستقبلًا على إلغاء الإقرارات الضريبية.

وقال إن الشركة استطاعت ضم العديد من الجهات لمنظومة المدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهذه الخدمات ممثلة في المرور والنيابات والمحاكم، وأيضًا مخالفات التصالح على البناء.

4 مليارات جنيه قيمة المدفوعات الحكومية الشهرية

وأشار، إلى أن الشركة بصدد ضم مصروفات الجامعات لإدراجها تحت مظلة المدفوعات التي تقدمها، وبذلك تكون قد استطاعت ضم شريحة كبيرة ومختلفة نحو عمليات الشمول المالي، والاعتماد بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية.

ولفت إلى أن إي فاينانس، ستستعرض إنجازاتها وحلولها الجديدة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي، في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، وذلك عبر شركاتها الثلاث التابعة وهي: شركة eCards المتخصصة في مجال الحلول الذكية المتكاملة، وشركة eAswaaq المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية، وشركة خالص المتخصصة في المدفوعات الإلكترونية.

ونوه إلى أن عمليات الدفع شهدت نموًّا خلال الفترة الماضية، وهي إحدى نتائج تداعيات كورونا الإيجابية، وزادت ماكينات البيع بالجهات الحكومية إلى 16 نقطة في مراكز وجهات مختلفة، الأمر الذي ساهم في زيادة المدفوعات الحكومية الشهرية من مليار جنيه خلال الفترات السابقة، إلى 4 مليارات جنيه في الوقت الحالي.

وتوقع سرحان خلال تصريحات سابقة لحابي، زيادة وتنوع خدمات المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، حيث ستشمل أنشطة جديدة مثل عمليات التمويل متناهي الصغر أو التأمين وزيادة القنوات الرقمية، خاصة أن هذه الشركات والتجار سيخضعون للعمل بطرق مصرفية وفق نظام الحسابات البنكية، مضيفًا: «العملية مش مجرد شحن بخمسة آلاف جنيه وخلاص».

وأكد أن هذه الخدمات ستتوفر حال دخول البنوك في هذا القطاع، خاصة أن تواجدها لن يتحقق إلا باستثمارات كبيرة، وبأفكار جديدة تتناسب وطبيعة الاشتراطات والأهداف الجديدة.

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