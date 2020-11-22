مال وأعمال

سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في معظم البنوك

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

شاهندة إبراهيم – واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه، في غالبية بنوك القطاع المصرفي، خلال تعاملات اليوم الأحد.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

واستقر سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر وبلوم، عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

كما ثبت الأخضر في بنكي إتش إس بي سي والإسكندرية، مسجلًا 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

وظل الدولار محافظا على مستواه في بنوك: العربي الإفريقي الدولي والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان، عند 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

CairoICT

وفي المقابل ارتفع الدولار قرشًا واحدًا في بنك التجاري الدولي، ليصل إلى 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، بدلا من 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وارتفع الدولار الأمريكي أيضا قرشا واحدا في بنك عوده، ليرتفع إلى مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، ختام الأسبوع الماضي.

كان صندوق النقد الدولي، قد أعلن مساء الخميس الماضي، عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء، مع السلطات المصرية، بشأن مراجعة الأداء الأولى تمهيدا لصرف الشريحة الثانية من برنامج الاستعداد الائتماني والبالغ قيمتها حوالي 1.6 مليار دولار، متوقع صرفها لمصر في غضون أسابيع.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري حقق نتائج فاقت التوقعات خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في معظم البنوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا