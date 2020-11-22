سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في معظم البنوك

شاهندة إبراهيم – واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه، في غالبية بنوك القطاع المصرفي، خلال تعاملات اليوم الأحد.

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واستقر سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر وبلوم، عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

كما ثبت الأخضر في بنكي إتش إس بي سي والإسكندرية، مسجلًا 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

وظل الدولار محافظا على مستواه في بنوك: العربي الإفريقي الدولي والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان، عند 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وفي المقابل ارتفع الدولار قرشًا واحدًا في بنك التجاري الدولي، ليصل إلى 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، بدلا من 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وارتفع الدولار الأمريكي أيضا قرشا واحدا في بنك عوده، ليرتفع إلى مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، ختام الأسبوع الماضي.

كان صندوق النقد الدولي، قد أعلن مساء الخميس الماضي، عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء، مع السلطات المصرية، بشأن مراجعة الأداء الأولى تمهيدا لصرف الشريحة الثانية من برنامج الاستعداد الائتماني والبالغ قيمتها حوالي 1.6 مليار دولار، متوقع صرفها لمصر في غضون أسابيع.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري حقق نتائج فاقت التوقعات خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

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