أحمد الخطيب: أمان للتمويل متناهي الصغر تفاوض بنوكا لإنشاء محافظ إلكترونية

شاهندة إبراهيم _ كشف أحمد الخطيب، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، عن أن الوقت الحالي يشهد إجراء مفاوضات للاتفاق والتنسيق والتعاون مع بعض البنوك لإنشاء محافظ إلكترونية، بحيث تخلق مرونة في تعامل العميل معها من خلال إمكانية الخصم أو الإضافة لها وعبر التنسيق مع شركات الاتصالات المتواجدة في السوق المصرية.

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أضاف، أن هذا التوجه التوسعي جديد على أنشطة الشركة، متوقعًا أن يتم بدء استخدامه وتطبيقه في الربع الأول من 2021.

وأفاد بأن شركته تأتي تحت مظلة راية القابضة، وهي واحدة من ضمن الكيانات التكنولوجية العريقة في السوق المصرية، مضيفًا أنه منذ البداية العملية لخارطة الأعمال الخاصة بها تمت الاستعانة بأفضل النظم القابلة لتطويرها، مع إمكانية استخدام جميع الوسائل التكنولوجية المتاحة، بما يضمن سهولة استخدامها في تقديم الخدمات المالية.

وأضاف أن الشركة تُقدم الخدمات المالية سواء عن طريق استقبال طلبات العملاء على الويب بالطرق التكنولوجية المتوافرة لصرف القروض والتمويلات بشكل رقمي لا يقبل تداول الأوراق المالية والكاش، كما تتبنى «أمان» سياسة استقبال وتحصيل المستحقات الائتمانية عبر ماكينات الدفع الإلكتروني، مؤكدا أن هذا المسار هو المُتبع منذ اقتحام سوق التمويل متناهي الصغر.

وأوضح الخطيب في تصريحاته لجريدة دوت الخليج، أن شركته في سبيلها لتطوير كل وسائل التعامل لتقديم خدمات تحظى بقبول عملائها إلى جانب تمتعها بقدر عالٍ من استخدام الأدوات التكنولوجية المتعددة.

وبيّن أن «أمان» كانت الشركة الأولى والوحيدة في سوق التمويل متناهي الصغر التي وفرت لعملائها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إمكانية سداد أقساط التمويلات الممنوحة لهم بواسطة ماكيناتها الإلكترونية، عن طريق منافذها المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تصل إلى 100 ألف ماكينة متواجدة في السوق المصرية، وهو ما بدوره يسهل تحصيل الأموال المستحقة بمجرد إدراج الرقم القومي الخاص بالعميل.

وتابع، إن الشركة تتبع وسيلة أخرى لصرف مبالغ التمويلات عبر استخدام كروت ميزة للدفع الإلكتروني، وهو ما يمنع تداول الكاش بتاتًا في المعاملات النقدية مع قاعدة العملاء، بحيث يكون شكل التعامل عبارة عن خصم قيمة المواد الخام التي يحتاجها الفرد في نشاطه من خلال الكارت مباشرةً.

وأوضح الخطيب في تصريحاته، أن شركته تتعاون بشكل مثمر ومكثف مع جميع الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات في السوق المصرية، بحيث تقبل سداد جميع فواتيرها عن طريق أمان للدفع الإلكتروني.

وذكر أن شركته تتعاون مع شركات الاتصالات الأربع عبر ذراعي أمان للدفع الإلكتروني أو أمان للبيع بالتقسيط.

وعلى صعيد الخطط التوسعية للشركة في الفترة القادمة، قال إن عدد فروع الشركة سيبلغ هذا العام 80 فرعًا، ومن المستهدف أن تزيد في العام القادم إلى نحو 100 فرع، فضلًا عن دخول محافظتين جديدتين وهما الإسكندرية ودمياط في 2021.

وكشف عن اعتزام شركته التوسع في عملياتها التمويلية مستهدفة تلبية متطلبات شريحة من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب متناهية الصغر في عام 2021، مشيرًا إلى أن «أمان» تُقدم حاليًا قروضًا لأصحاب الأعمال والمشروعات التي تتمثل احتياجاتهم المالية في المبالغ من بين 6 آلاف جنيه حتى 200 ألف جنيه، أما الأخرى فتزيد على 200 ألف جنيه لتصل إلى مليون جنيه.

أضاف أن شركته تُجري حاليًا إجراءات التراخيص اللازمة للحصول على رخصة مزاولة منح تمويلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توفير متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

وأفصح عن أن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر أصدرت تمويلات بنحو مليار و600 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية من 2020، لعدد عملاء مستفيدين وصل إلى 100 ألف عميل، لافتًا النظر إلى أن هذه الأرقام المسجلة تأتي وفقًا لسقف المستهدفات من المبيعات، وعلى الرغم من الظروف والتداعيات الاقتصادية التي خلفتها أزمة الوباء العالمي وأثرت بدورها على اقتصادات العالم جميعًا، إلا أنها نجحت في بلوغ مخططاتها سواء على مستوى الانتشار أو التوسع أو الإصدار أو السيولة، مشيرًا إلى أن معدلات أداء الأعمال زادت بنسبة تقترب من 80%.

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