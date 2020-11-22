باسل الحيني: مصر القابضة للتأمين تشارك في كايرو آي سي تي للتوعية بالشمول التأميني والمالي

دوت الخليج – شاركت مجموعة مصر القابضة للتأمين، للمرة الثانية على التوالي، في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “cairo ICT”، الذي يستمر في الفترة من 22 نوفمبر إلى 25 نوفمبر 2020.

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وحرصت شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة: مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين ومصر لإدارة الأصول العقارية، على المشاركة ضمن جناح وزارة قطاع الأعمال العام هذا العام، في ظل مواكبة المجموعة للتحول الرقمي والمساهمة بقوة في تحقيق الشمول المالي، فضلاً عن توفير المنتجات والحلول التأمينية المبتكرة وتطوير إدارة الأصول العقارية بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، حرص المجموعة على المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الهامة التي تعد إحدى الوسائل الفاعلة في التوعية بالشمول التأميني والشمول المالي والتركيز على أهمية التأمين.

وأضاف الحيني أنه “مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، الذي يمثل خطوة هامة في استراتيجية الدولة المصرية، وفي إطار إيماننا بالأهمية القصوى للتحول الرقمي، كان لابد للشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين والرائدة في السوق المصرية والإقليمية، أن تنطلق بسرعة وقوة لتطوير كافة أنظمتها وتعاملاتها، فضلاً عن توفير مختلف وسائل الدفع الإلكتروني للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والتسهيل على العملاء”.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن الشركة انطلقت مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في البلاد بخطىً حثيثة وسريعة بما يتناسب مع مكانتها وعراقتها في سوق التأمين المصرية والعالمية لأكثر من 120 عاماً.

وأضاف عبد العزيز: نسعى حالياً إلى الاستمرار في التطوير وتقديم كل ما هو جديد من خلال إطلاق فروعنا الذكية الجديدة واتفاقيات جديدة لتوفير خدمات التأمين البنكي، وأشار العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، إلى استخدام الشركة الحلول الرقمية والتكنولوجية في الترويج إلى منتجات وحلول التأمين المختلفة والمبتكرة لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء بمختلف فئاتهم في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه، قال عمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إن الشركة حرصت على التواجد والمشاركة في هذا الحدث الهام حيث تمثل مصر للتأمين إحدى الكيانات الاقتصادية الكبرى التي توفر خدماتها التأمينية الشاملة للعملاء من الأفراد والشركات.

وأكد محمد جلال، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أهمية استخدام التكنولوجيا في مجال الأصول العقارية، وذلك بالتماشي مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث تحرص الدولة بقطاعيها العام والخاص على مواكبة التطور الرقمي في شتى المجالات، خاصة بعد ان أبرزت أزمة COVID -19 الأهمية الكبرى لرقمنة كل قطاعات الأعمال، وعلى رأسها قطاع العقارات لما له من أهمية في الاقتصاد المحلي والعالمي.

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