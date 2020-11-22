توقيع اتفاقية قرض فرنسي بقيمة 50 مليون يورو لتطوير الخط الأول من مترو الأنفاق

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فهد حسين – وقعت الهيئة القومية للانفاق، الاتفاقية التنفيذية للقرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو للمشاركة في تمويل أعمال تطوير وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو.
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وقع الاتفاقية عن الهيئة عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، مع فابيو جرازي مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل ونظيره الفرنسي جان باتيست، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه.
وأكد وزير النقل عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتي ينفذها تحالف (فينسي الفرنسية / اوراسكوم / المقاولون العرب).
وأشار الوزير إلى توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية – عدلي منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية في كافة مجالات النقل.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار إهتمام وزارة النقل بأعمال الصيانة وإعادة التأهيل والتحديث لما تم تنفيذه من خطوط مترو الأنفاق ولا سيما الخط الأول لمترو الأنفاق والذي يعتبر العمود الفقري لشبكة خطوط مترو الأنفاق العاملة والمخطط تنفيذها وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطوط شبكة المترو الجديدة.
وأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ أعمال تطوير الخط الأول للمترو على مرحلتين الأولى تشمل أعمال تطوير أنظمة الأشارات والاتصالات والتحكم المركزي وأعمال السكة وأعمال القوى الكهربية بتكلفة تبلغ حوالي 751 مليون يورو يتم تمويل الشق الأجنبي لها من خلال قروض بمبلغ 605 ملايين يورو، والباقى بقيمة 146 مليون يورو يمول من الخزانة العامة للدولة.
وأضاف وزير النقل أن المرحلة الثانية تشمل أعمال تطوير الوحدات المتحركة (شراء عدد 32 قطار وإعادة تأهيل لعدد 23 قطار) بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو (جارى التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويل اللازم لها).
ونوه إلى أن وزارة النقل لديها خطة لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الاول لتصبح كل قطارات الخط مكيفة.
وأضاف الوزير أنه يجري حاليا إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الإستشاري الإيطالي Italfer للقيام بأعمال إعداد مستندات الطرح على المقاولين واستشاري الإشراف على التنفيذ والقيام بأعمال الدعم الفني في مرحلة الطرح والتقييم والترسية.
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