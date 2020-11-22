توقيع اتفاقية قرض فرنسي بقيمة 50 مليون يورو لتطوير الخط الأول من مترو الأنفاق

فهد حسين – وقعت الهيئة القومية للانفاق، الاتفاقية التنفيذية للقرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو للمشاركة في تمويل أعمال تطوير وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو.

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وقع الاتفاقية عن الهيئة عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، مع فابيو جرازي مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل ونظيره الفرنسي جان باتيست، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه.

وأكد وزير النقل عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتي ينفذها تحالف (فينسي الفرنسية / اوراسكوم / المقاولون العرب).

وأشار الوزير إلى توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية – عدلي منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية في كافة مجالات النقل.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار إهتمام وزارة النقل بأعمال الصيانة وإعادة التأهيل والتحديث لما تم تنفيذه من خطوط مترو الأنفاق ولا سيما الخط الأول لمترو الأنفاق والذي يعتبر العمود الفقري لشبكة خطوط مترو الأنفاق العاملة والمخطط تنفيذها وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطوط شبكة المترو الجديدة.

وأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ أعمال تطوير الخط الأول للمترو على مرحلتين الأولى تشمل أعمال تطوير أنظمة الأشارات والاتصالات والتحكم المركزي وأعمال السكة وأعمال القوى الكهربية بتكلفة تبلغ حوالي 751 مليون يورو يتم تمويل الشق الأجنبي لها من خلال قروض بمبلغ 605 ملايين يورو، والباقى بقيمة 146 مليون يورو يمول من الخزانة العامة للدولة.

وأضاف وزير النقل أن المرحلة الثانية تشمل أعمال تطوير الوحدات المتحركة (شراء عدد 32 قطار وإعادة تأهيل لعدد 23 قطار) بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو (جارى التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويل اللازم لها).

ونوه إلى أن وزارة النقل لديها خطة لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الاول لتصبح كل قطارات الخط مكيفة.

وأضاف الوزير أنه يجري حاليا إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الإستشاري الإيطالي Italfer للقيام بأعمال إعداد مستندات الطرح على المقاولين واستشاري الإشراف على التنفيذ والقيام بأعمال الدعم الفني في مرحلة الطرح والتقييم والترسية.

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