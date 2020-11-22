الاستثمار في التكنولوجيا المالية.. 1221 صفقة بقيمة 25.6 مليار دولار بالنصف الأول

وكالات – بلغ الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية عبر عمليات الدمج والاستحواذ والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري نحو 25.6 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم، مع منتصف العام الجاري.

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وافتقرت أول 6 أشهر من 2020 إلى صفقات الاندماج والاستحواذ الضخمة، حيث مثل استحواذ FIS لعام 2019 على WorldPay مقابل 42.5 مليار دولار أمريكي، المحرك الرئيسي لهذا التراجع المسجل خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت “KBMG” العالمية في دراسة حديثة لها، أنه من غير الممكن إنكار أن COVID-19 كان له تأثير على نشاط صفقات fintech في النصف الأول من عام 2020، لا سيما مع توقف نشاط الصفقات الجديدة تقريبًا، حيث يعكس العديد من الصفقات المكتملة في النصف الأول من العام فترات زمنية طويلة وترحيل صفقات من عام 2019.

وأوضحت الدراسة أن العديد من الصفقات الاستراتيجية المكتملة خلال النصف الأول من 2020 تسلط الضوء أيضًا على اتجاهات التكنولوجيا المالية التي لم تتأثر بالوباء، إلا أن الاستثمار العالمي لرأس المال الاستثماري في التكنولوجيا المالية ظل قويًّا، حيث بلغ 20 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم.

أكبر 10 صفقات استثمار في التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من 2020

1- Gojek للمدفوعات والتحويلات المالية في إندونيسيا بقيمة 3 مليارات دولار

2- Open Lending للإقراض الولايات المتحدة بقيمة 1.3 مليار دولار

3- Grab للمدفوعات والتحويلات المالية سنغافورة 886 مليون دولار

4- Stripe الولايات المتحدة 850 مليون دولار

5- RDC للتكنولوجيا التنظيمية الولايات المتحدة 700 مليون دولار

6- Chime (financial software) حلول بنكية الولايات المتحدة 700 مليون دولار

7- N26 خدمات بنكية ألمانيا 570 مليون دولار

8- Revolut مدفوعات وتحويلات مالية بريطانيا 500 مليون دولار

9- Robinhood لإدارة الاستثمار والثروات الولايات المتحدة 430 مليون دولار

10- Navi Technologies للمدفوعات والتحويلات المالية الهند 397 مليون دولار

ورجحت الدراسة أن تشهد عمليات الاندماج والاستحواذ ارتفاعًا في النصف الثاني من عام 2020، لا سيما أن فيروس COVID-19 يتسبب في خسائر كبيرة للأنشطة ما يدفعها إلى الاندماج والاستحواذ، حيث يبحث المستثمرون أو الشركات التي جمعت احتياطياتها النقدية عن صفقات.

وقالت KBMG إنه من الممكن أن يتسبب التأثير الممتد المرتبط بالوباء في ظهور تحديات كبيرة للشركات الناشئة ذات السيولة المنخفضة في مراحلها المبكرة، مما يخلق فرصًا لنظرائهم ذوي رأس المال الأفضل، مع إمكانية إجراء المزيد من عمليات الدمج العملاقة حيث تتطلع الشركات الكبيرة إلى بناء قدراتها، وتوسيع نطاق أعمالها لتصبح أكثر تنافسية في الأسعار.

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