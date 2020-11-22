4 نماذج للشراكة بين البنوك والتكنولوجيا المالية

وكالات – وضعت شركة الاستشارات Deloitte، أربعة نماذج للشراكات القائمة في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، يركز أولها على الانتشار المحدود لحلول التكنولوجيا المالية تلبية لحاجة العملاء في تجربة جديدة للمعاملات المالية.

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وأوضحت الدراسة أن هذا النموذج يكون مدفوعًا بشكل أساسي من بعض الإدارات التنفيذية لدى البنوك، دون أن يكون هذا جزءًا من استراتيجية ابتكار متماسكة.

وفي النموذج الثاني يتم نشر حلول التكنولوجيا المالية كمقدمي خدمات “تعهيد” مع بعض الحلول المبتكرة، والتي يتم الاستفادة منها بشكل انتقائي، أما الثالث فيعتمد على نشر مجموعة واسعة من الحلول التكنولوجية عبر عدد محدود من عروض القيمة ورحلات العملاء، فضلًا عن الاختلاف عن البنوك التقليدية عبر زيادة القيمة المقترحة.

ويقوم النموذج الأخير على تطوير نظام بيئي مع أدوار محددة بوضوح وعلى أساس قواعد تحقيق الدخل المتفق عليها، مستندًا إلى اختلافه عن النظم التقليدية بزيادة القيمة المقترحة وتوسيع شبكة التوزيع.

رائدات الأعمال أقل حظًّا في الحصول على التمويل

أظهرت دراسة تضمنت بيانات من أكثر من 3000 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، أن تمويل رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية قد نما في السنوات الأخيرة، إلا أن الشركات الناشئة التي أسستها نساء لا تزال تواجه صعوبات في جمع الأموال أكثر من الشركات الأخرى.

قالت شركة الاستشارات Deloitte في تقرير الأسبوع الماضي، إن شركات التكنولوجيا المالية التي أسستها النساء جمعت رأسمال في حدود نصف المتوفر لدى نظيراتها من الشركات الناشئة التي أسسها رجال فقط، في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت ديلويت إن هذا التفاوت قد يكون مدفوعًا بالتحيز الجنسي لأصحاب رؤوس الأموال عند اتخاذ قرارات التمويل، مستشهدة بدراسة أجريت عام 2018 قائلة إن المستثمرين يميلون إلى سؤال رواد الأعمال الذكور عن إمكانات المكاسب وسؤال رائدات الأعمال عن احتمالات الخسائر.

حثت شركة Deloitte المستثمرين في مجال التكنولوجيا المالية على تقييم ما إذا كانت التحيزات تساهم في اتخاذ قراراتهم، ودعت إلى زيادة التنوع بين شركات رأس المال الاستثماري.

وقالت الشركة الاستشارية إن على المؤسسات المالية القائمة السعي إلى إقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية التي أسستها النساء.

سلط تقرير Deloitte الضوء على بعض التقدم في تنوع التكنولوجيا المالية، وخلص إلى أنه يتم توجيه المزيد من رأس المال بشكل عام نحو الشركات التي أسستها النساء وشاركت في تأسيسها.

وعلى مدى فترة الخمس سنوات، نما تمويل الشركات الناشئة التي أسستها النساء بمعدل مركب سنوي بلغ نحو 59% ، مقارنة بـ 29% للشركات التي أسسها رجال.

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