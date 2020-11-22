هالة السعيد: الانتهاء من تصميمات مجمع التحرير وعرضها على مستثمرين محليين وعرب

فاروق يوسف – كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية لمجمع التحرير، وعرضها على مجموعة من المستثمرين المحليين والعرب، وفي انتظار عروضهم.

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وأضافت السعيد، في تصريحات للصحفيين على هامش جولتها التفقدية لجناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في معرض “كايرو أي سي تي” أن التصميمات شملت إعداد مجمع متعدد الاستخدام، حيث وحدات تجارية وفندقية وسكنية.

وأشارت إلى أن صندوق مصر السيادي انتهى من تأسيس أربعة صناديق فرعية في مجالات: التكنولوجيا المالية، والتصنيع الغذائي والزراعة، والصحة والدواء، والبنية الأساسية والإنشاءات.

وقالت إنه يجرى العمل حاليًا على تطوير أرض الحزب الوطني، ومن المقرر الانتهاء من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

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