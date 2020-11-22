كامل الوزير يستعرض محاور تنفيذ رؤية 2030 خلال افتتاح معرض ومؤتمر النقل الذكي

دوت الخليج – عرض وزير النقل المحاور التنفيذية لرؤية مصر 2030 فيما يخص قطاعات النقل، وذلك خلال كلمته الافتتاحية بمعرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا في دورته الثالثة، اليوم الأحد.

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وأوضح الوزير أن المحور الأول يتمثل في: التحول الرقمي وميكنة جميع خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانى البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.

ويأتي التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة، كمحورا ثانية لتنفيذ رؤية مصر 2030.

أما المحور الثالث، فيتمثل في تعميم التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي ترتكز على تشغيل الشركات الوطنية المحلية بمهندسين و فنيين و عمال مصريين واستخدام الخامات المحلية ومشاركة الشركات العالمية فى حالة الحاجة الى ذلك .

وتعمل وزارة النقل أيضا على توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل، بحسب الوزير، فضلا عن تطوير عناصر المنظومة بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل المختلفة والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.

ولفت الوزير إلى العمل على تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لقطاعات النقل لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص (EPC+F – PPP).

وأشار وزير النقل إلى العمل على رفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الاساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.

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