كامل الوزير يستعرض محاور تنفيذ رؤية 2030 خلال افتتاح معرض ومؤتمر النقل الذكي

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دوت الخليج – عرض وزير النقل المحاور التنفيذية لرؤية مصر 2030 فيما يخص قطاعات النقل، وذلك خلال كلمته الافتتاحية بمعرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا في دورته الثالثة، اليوم الأحد.
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وأوضح الوزير أن المحور الأول يتمثل في: التحول الرقمي وميكنة جميع خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانى البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.
ويأتي التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة، كمحورا ثانية لتنفيذ رؤية مصر 2030.
أما المحور الثالث، فيتمثل في تعميم التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي ترتكز على تشغيل الشركات الوطنية المحلية بمهندسين و فنيين و عمال مصريين واستخدام الخامات المحلية ومشاركة الشركات العالمية فى حالة الحاجة الى ذلك .
وتعمل وزارة النقل أيضا على توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل، بحسب الوزير، فضلا عن تطوير عناصر المنظومة بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل المختلفة والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.
ولفت الوزير إلى العمل على تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لقطاعات النقل لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص (EPC+F – PPP).
وأشار وزير النقل إلى العمل على رفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الاساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.
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