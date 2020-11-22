كايرو آي سي تي.. أورنچ مصر تستعرض أحدث خدماتها الرقمية في التعليم والنقل الذكي

دوت الخليج – أعلنت أورنچ مصر عن مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوچيا Cairo ICT 2020، والذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 25 نوفمبر الجاري تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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واستعرضت أورنچ مصر في جناحها مجموعة واسعة من أحدث حلولها وتقنياتها التي توجهها لدعم عمليات التحول الرقمي في المشاريع التكنولوجية الكبرى لاضافة الي الخدمات الرقمية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وخدمات للأفراد في عدة قطاعات هامة.

وخلال الفعاليات، كشفت أورنچ عن ابتكارات وحلول ذكية جديدة من شأنها تعزيز عملية التحول الرقمي في مصر في مجالات التعليم عن بعد والنقل الذكي والتجارة الإلكترونية، فضلا عن العديد من الخدمات المالية الإلكترونية واستبدال نقاط الولاء والحصول على خدمات الاتصالات المتنوعة من الشركة.

ومن أحدث حلول المدن الذكية المتعلقة بالنقل والطرق عرضت أورنچ خدمة ITS التي تسمح بميكنة وإدارة حركة المرور والإضاءة الذكية للطرق وكاميرات المراقبة المزودة بخاصية التعرف على الوجوه والأفراد، والتي تعد أحد الركائز الاساسية التي تساعد على رفع الكفاءة الأمنية للمدن.

كما استعرضت الشركة خلال المعرض خدمات وحلول مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تصل تكلفته إلى 135 مليون دولار، وتضع أورنچ التصميم الخاصة به وكذلك بناءه وتشغيله.

ويعد مركز البيانات الجديد أحد أكبر المراكز التكنولوجية الرئيسية في مصر والقارة الإفريقية، وهو مركز بيانات على أحدث طراز يتميز بقدرته الكبيرة علي الاستيعاب والتعامل مع البيانات والمعلومات والتامين في مصر وافريقيا. وسيستضيف مركز البيانات مركز عمليات المدينة “جميع الحلول الذكية في العاصمة الجديدة” بالإضافة إلى مساعدة العاصمة الادراية الجديدة لتصبح مزود خدمة سحابية.

وبالنسبة للتعليم، عرضت أورنچ نظاما خاصا لإدارة التعليم عن بعد، عبر منصة للتعلم الرقمي التفاعلية، والتي تستطيع من خلالها المدارس والجامعات إدارة موارد الهيئات التعليمية التابعة لها بسهولة من خلال منصة واحدة.

ويتيح النظام الجديد للطلاب الدراسة عبر الإنترنت والتواصل مع معلميهم وتحميل جميع المواد الدراسية والمحتوى التعليمي، وتسمح للآباء بتتبع تقدم الطلاب وتقييمهم، وللمعلمين بإرسال الاختبارات والمواد الدراسية والدورات التدريبية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن من خلال المنظومة إدارة أسطول حافلات المدارس والجامعات وقد وفرت اورنج تقنيات خاصة لتتيح الاتصال بتلك المنصات عن بعد بطريقة سريعة وسهلة وآمنة وخاصة في الأماكن النائية والتي يتعذر الوصول اليها بشبكات نقل البيانات المعتادة. كما توفر أورنچ عددا من الباقات والاشتراكات التي طورت خصيصا لخدمة المنظومة التعليمية.

وتعرض أورنچ أيضًا أحدث خدماتها الرقمية لدعم العملية التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة المنتور لادارة المحتوى التعليمي عبر خدمة الفيديو حسب الطلب . وستوفر وزارة التربية والتعليم المادة التعليمية للطلاب من خلال استضافتها عبر الحوسبة السحابية المقدمة من شركة أورنچ والمقرر إطلاقها في 1 ديسمبر 2020. كما سيتم استخدام “أورنچ كاش” كوسيلة للسداد عبر الهواتف الذكية.

وقال هشام مهران، نائب رئيس أورنچ مصر لقطاع الأعمال، إن الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للتكنولوچيا تعتبر حاسمة وهامة للغاية كونها تنعقد في ظل ظروف وتحديات خاصة نتيجة جائحة كورونا التى كشفت عن حاجة دول العالم إلى تعزيز جهودها من أجل التحول الرقمي والاعتماد الواسع على التكنولوجيا المتطورة في جميع مناحي الحياة.

وتابع مهران “في أورنچ مصر استثمرنا لسنوات طويلة في تعظيم قدراتنا التكنولوجية وعملنا على التوسع في مجالات تقنية هائلة مع إدراكنا بأن قطاع الاتصالات يعد حجر أساس لخدمات تقنية أعمق، وكان لابد لنا أن نعمل باجتهاد من هذا المنطلق للوصول إلى ما نحن عليه الآن”.

وأضاف: “هذا هو المستقبل الذي كنا نعمل من أجله، ونفخر بتقديم حزمة متطورة للغاية من الخدمات والحلول الذكية والأنظمة الإلكترونية الفعالة التي تعمل على تعزيز جهود التحول الرقمي في مصر على مستوى الدولة والمشاريع القومية وكذلك على مستوى القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة، وفي نفس الوقت تقدم الحل الفعال لمواجهة أغلب التحديات المصاحبة لفيروس كورونا”.

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