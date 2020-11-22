كايرو آي سي تي.. طارق عامر يستعرض جهود البنك المركزي المصري في الخدمات المالية وأنظمة الدفع الإلكتروني

دوت الخليج – تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جناح البنك المركزي المصري المصري بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020 الدورة الرابعة والعشرين.

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واستمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جولته بالمعرض، لشرح محافظ البنك المركزي المصري المصري طارق عامر، مدعم بعرض بطريقة “الهولوجرام” حول جهود البنك لتعزيز توجهات الدولة والقيادة السياسية بالتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد واستخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وتحقيق الشمول المالي.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري خلال الجولة – التي رافقه فيها رامي أبو النجا نائب المحافظ، وعدد من وكلاء المحافظ، أن توافر البنية الأساسية القوية لمصر في مجال نظم وخدمات الدفع، أتاح التحرك بفاعلية وبشكل سريع وفوري لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس عن طريق مجموعة من القرارات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي المصري، لتقليل تواجد العملاء بمقرات البنوك وإنجاز خدماتهم إلكترونيا، وتشجيع المواطنين على التعامل من خلال أنظمة الدفع الرقمية.

وأشار إلى أنه من المستهدف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية “ميزة” منها 5 ملايين بطاقة للمرتبات الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوي الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة.

وأوضح أنه كان من الضروري توفير البيئة التشريعية المناسبة لتسهيل حصول كافة فئات المجتمع على الخدمات المصرفية، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، لافتا إلى دور المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم تمويلات هذه المشروعات.

وأضاف عامر، أن تلك المبادرات إلى امتدت لتشمل المشروعات متناهية الصغر للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا للتمويل، كما تم إطلاق مبادرة رواد النيل لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال بدءا من مرحلة الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع، بجانب إطلاق مبادرة FinTech Egypt التي تهدف إلى تشجيع رواد أعمال التكنولوجيا المالية على إيجاد وطرح تطبيقات وحلول تكنولوجية مبتكرة للخدمات المالية بالسوق المصري.

وتابع: قام المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية التابع للمبادرة بفتح باب التقدم للفوج الثاني من رواد الأعمال والشركات لتجريب تطبيقاتهم المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية.

يتضمن جناح البنك المركزي المصري قسم للادخار والإقراض، وآخر لريادة الأعمال، وقسم لنظم المدفوعات الإلكترونية، مع التركيز على نشر الوعي والثقافة المالية بين الزوار في جميع أقسام الجناح بالتعرف على أنواع الخدمات المالية المتنوعة مثل خدمة التمويل والتي يمكن للأفراد أو المنشآت من خلالها الحصول على التمويل المناسب عن طريق الجهات المرخص لها.

وأيضًا خدمة الادخار من خلال اختيار الأوعية الادخارية المناسبة مثل الودائع ودفاتر التوفير وحسابات التوفير وشهادات الادخار، أو خدمة تحويل الأموال والدفع الإلكتروني عن طريق تحويل النقود بسرعة وبأقل مجهود إلى جهة محددة ودفع الفواتير والأقساط عن بعد من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها البنوك مثل الكروت البنكية المختلفة والخدمات المصرفية عبر الانترنت ومحفظة الهاتف المحمول، أو خدمات تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة وتمكين الشباب من خلال مبادرة “رواد النيل” التي يرعاها البنك المركزي المصري.

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