كايرو أي سي تي.. بنك مصر يعرض إكسبريس أول قرض رقمي للمشروعات الصغيرة

دوت الخليج – شارك بنك مصر في فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2020، في دورته 24.

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وعرض بنك مصر، على هامش الفعاليات، قرض المشروعات الصغيرة “إكسبريس”، أول قرض رقمي متكامل يطلق من خلال قطاع التحول الرقمي بالبنك، ويُمكّن العملاء من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة خطوات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات.

وبحسب بيان لبنك مصر، يعد قرض تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين هو أسرع قرض في مصر حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وشارك البنك في المعرض عبر جناح رقمي “علي أحدث طراز” قدم من خلاله جميع المعلومات للزائرين عن خدمات ومنتجات البنك المختلفة مستعينا بفريق عمل مدرب وذلك للترويج لمنتجات التجزئة المصرفية وغيرها من الخدمات المصرفية الرقمية ومنها؛ محفظة بنك مصر BM Wallet ، وخدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online.

ومن الجدير بالذكر أن البنك يخطط لطرح الجيل الجديد من خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وذلك بتقديم أحدث التطورات والابتكارات التكنولوجية في المجالات المصرفية والتي تتيح تجربة أفضل للعملاء، وبنية تحتية لتعزيز أداء الخدمات المصرفية للعملاء.

ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 3000 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وغيرها من الخدمات، هذا كما يتيح البنك لعملائه إمكانية التواصل معه على مدار الساعة من خلال صفحات بنك مصر الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي منها؛ الفيس بوك وتويتر وانستجرام، الخ.

واستحدث بنك مصر استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمة Chat Bot “المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكتروني، كما يعد أول بنك بمصر يطلق خدمة WhatsApp for business.

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