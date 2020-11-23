مال وأعمال

كريدي أجريكول الفرنسي يعرض شراء بنك كريديتو فالتلينيس الإيطالي

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_ قال بنك كريدي أجريكول الفرنسي يوم الاثنين إن وحدته التابعة الإيطالية دشنت عرضا لشراء بنك كريديتو فالتلينيس (كريفال) الإيطالي نقدا.

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وذكر البنك في بيان أن كريدي أجريكول إيطاليا يعرض 10.50 يورو (12.47 دولار) للسهم للاستحواذ على كريفال.

وقال كريدي أجريكول إن العرض يوازي استثمارا بقيمة 737 مليون يورو (875 مليون دولار).

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وقال البنك الفرنسي إن وحدته التابعة للتأمين كريدي أجريكول أشورانس ستبيع حصتها البالغة 9.8 بالمئة في كريفال إلى كريدي أجريكول إيطاليا.

كما تعهدت ألجيبريس ببيع حصتها البالغة 4.5 بالمئة في كريفال إلى كريدي أجريكول إيطاليا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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