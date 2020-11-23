بنك باركليز يبقي على توقعاته لسعر النفط في 2021 بدعم من لقاح كورونا

سي إن بي سي _ أبقى بنك باركليز على توقعاته لسعر النفط لعام 2021 وتوقع أن يبلغ خام برنت 53 دولارا للبرميل بفعل ضبط منظمة أوبك وحلفائها للإنتاج واستنادا إلى تعزيز لقاح محتمل لكوفيد-19 الطلب في النصف الثاني من العام.

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وكتب البنك في مذكرة أن إنتاج لقاحات عالية الفعالية على المدى القصير سيكون بمثابة نقطة تحول للطلب إذ قد يُفضي لتعاف اقتصادي أكثر استدامة.

وتوقع أن يسجل مزيج برنت في المتوسط 53 دولارا وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 دولارا للبرميل العام المقبل.

هذا وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في إطار التخفيف المتدرج لتخفيضات إنتاج قياسية تم الاتفاق عليها في العام الجاري.

وأضاف البنك “نتوقع أن ترجئ أوبك+ زيادة أهداف الإنتاج ثلاثة أشهر حين تجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري”.

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