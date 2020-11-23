البورصة تصعد 0.18% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.18%، ليتداول عند مستوى 10878 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.8%، و 0.75% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 113.493 مليون جنيه على 107 شركة من خلال 3.155 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 45 شركة مقابل تراجع 11 في حين لم تتغير أسعار 51.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 9.684 مليون جنيه، منها 7.084 مليون جنيه للأفراد، و2.6 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 9.188 مليون جنيه، منها 9.036 مليون جنيه للمؤسسات، و152.361 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 496.134 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 13.448 مليون جنيه، مقابل 12.952 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم غاز مصر قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.31%، تلاه سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 9.13%، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 7.71%.

في حين تصدر سهم الاستثمار العقاري العربي- اليكو قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 1.45%، تلاه سهم العبوات الطبية بنسبة 0.94%، ثم سهم القاهرة للدواجن بنسبة 0.91%.

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