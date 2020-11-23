أسعار النفط تواصل مكاسبها بفضل آمال اللقاح وتوتر في الشرق الأوسط

_ ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة يوم الاثنين، لتواصل مكاسبها إذ يتوقع المتعاملون تعافيا للطلب على الخام بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس كورونا ومخاوف حيال توتر في الشرق الأوسط.

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وعززت المعنويات آمال أن تستمر منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في كبح الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 45.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا ما يوازي 1.2 بالمئة إلى 42.91 دولار للبرميل. وقفز الخامان خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية في أكسي وهي شركة خدمات مالية “تظل المعنويات الإيجابية مدفوعة بالأنباء الجيدة في الآونة الأخيرة لفعالية لقاحات فيروس كورونا قيد التطوير والتوقعات بأن اجتماع أوبك+ في نهاية الشهر الحالي قد يشهد تمديد التخفيضات الخالية لمدة بين ثلاثة وستة أشهر”.

قالت شركة أسترازينيكا البريطانية للعقاقير يوم الاثنين إن لقاحها لفيروس كورونا المستجد والذي طورته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد قد يكون فعالا بنسبة 90 بالمئة بالاعتماد على نظام جرعة واحدة.

وتجتمع أوبك+ يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر لبحث خيارات تخفيف خفض للإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا من 7.7 مليون برميل يوميا من يناير لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

قالت جماعة الحوثي اليمنية يوم الاثنين إنها أطلقت صاروخا على محطة توزيع تشغلها أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

ولم يصدر تأكيد بعد من السعودية على مزاعم متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي.

وتقع منشآت أرامكو لإنتاج وتصدير النفط في الغالب في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية على بعد أكثر من ألف كيلومتر من جدة.

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