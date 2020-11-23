البنك المركزي المصري يمد استثناءات عقد اجتماعات مجالس البنوك عبر الهاتف والفيديو لنهاية 2021

أمنية إبراهيم – قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، مد فترة الاستثناءات الخاصة بالمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف، حتى نهاية ديسمبر 2021.

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وأشار البنك المركزي المصري في خطاب دوري موجه للبنوك، إلى تعليمات حوكمة البنوك، والكتاب الدوري الصادر بتاريخ 17 مارس 2020، ضمن إجراءات البنك المركزي المصري المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي تم بموجبه السماح للبنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعليا، وذلك حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف: استمرارا للجهود المبذولة لدعم البنوك خلال المرحلة الراهنة، وحرصاً على تمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأمثل، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري بجلسته المنعقدة في 8 نوفمبر 2020 ما يلي:

– مد فترة السماح بالاستثناءات التالية فيما يخص البند ثانيا (1/أ) من التعليمات الصادرة في 29 يناير 2019 بشأن دورية عقد اجتماعات مجلس الإدارة وعدد مرات المشاركة عبر الهاتف أو الفيديو، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2021:

1. عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف.

2. عدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعليا.

مع استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

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