شركة أسترازينيكا سيكون لديها 200 مليون جرعة لقاح لكوفيد-19 بنهاية العام

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سي إن بي سي _ قالت بام تشنغ المديرة التنفيذية للعمليات في شركة أسترازينيكا إن الشركة سيكون لديها 200 مليون جرعة من لقاحها المرشح الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد بحلول نهاية عام 2020، وإن 700 مليون جرعة ستكون جاهزة على مستوى العالم بنهاية الربع الأول من عام 2021.
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وأضافت في إفادة صحفية إنه سيتوفر في بريطانيا 20 مليون جرعة بحلول نهاية العام و70 مليون بنهاية الربع الأول من عام 2021.
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