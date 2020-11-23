هواوي تكنولوجيز تطلق CloudCampus 2.0 لحلول الشبكات الداخلية للشركات

أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز مصر، عن أطلاقها لأحدث حلولها التكنولوجية في مصر وهو ال “CloudCampus 2.0” الخاص بحلول الشبكات الداخلية للشركات، وذلك خلال “قمة المحللين العالمية 2020”.

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ووفق بيان، فإن هذا الحل يهدف إلى تقديم تحديثات ذكية في قطاع الاتصال والتشغيل والصيانة، ويساعد الشركات بمختلف احجامها على بناء شبكات داخلية ذكية لاسلكية بالكامل بجانب تحسين مستوى الاداء للشبكة الداخلية.

وفيما يخص القدرة الفائقة لسرعات الجيجابايت اللاسلكية بالكامل، وأداء الشبكات الداخلية؛ أطلقت شركة هواوي تكنولوجيز مصر مجموعة كاملة من أجهزة الشبكات السلكية واللاسلكية الجديدة كليًا. تتميز تلك الأجهزة اللاسلكية بالنطاق الترددي والأداء العالي، حيث تهدف إلى مساعدة المؤسسات من مختلف الاحجام لبناء شبكة داخلية توفر معدل أداء يزيد عن 1 جيجابت في الثانية لجميع شبكات الاتصالات الداخلية لكي تحافظ على استمرارية الخدمة في أي وقت وأي مكان.

وقال مايكل لي، رئيس مجموعة المؤسسات بهواوى شمال أفريقيا،أن الاتصال اللاسلكي الكامل لم يعد للشبكات الداخلية للشركات والمؤسسات مجرد رفاهية؛ بل ضرورة للمؤسسات الناشئة خلال رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم.

وأضاف أن هذه الخدمة تؤدي بدورها إلى تحسين الكفاءات المكتبية والتشغيلية بشكل كبير. تتوقع شركة هواوي تكنولوجيز مصر نموًا في شعبية وشهرة التطبيقات التي تحتاج إلى النطاق الترددي والتطبيقات الحساسة لوقت الاستجابة، مثل الـ 4k، والواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR)، والتخزين السحابي، والبنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي (VDI)، الخدمات السحابية.

وفي ضوء التجربة الذكية لشبكات التنظيم الذاتي (CSON) وضمان التطبيقات الرئيسية؛ تقدم شركة هواوي تكنولوجيز مصر من خلال حل ال “CloudCampus 2.0” تقنيات الذكاء الاصطناعي للشبكة بأكملها بجانب الاستفادة الكاملة من تقنيات الجيل الخامس 5G لمساعدة المؤسسات على التعرف بذكاء على تغييرات بيئة الشبكة، وتحسين وتقليل تداخل القناة المشتركة للشبكات اللاسلكية تلقائيًا، فضلاً عن تحسين أداء الشبكة اللاسلكية.

وصرح لي شينغ رئيس خط انتاج الشبكات الداخلية لخط منتجات Datacom الخاص بشركة هواوي، إن حلول الشبكات الداخلية المقدمة من قبل شركة هواوي تكنولوجيز والمدعومة من AirEngine Wi-Fi 6، بسجل حافل في مختلف الصناعات، والتي تشمل قطاعات التعليم، والحكومة، والتصنيع، والخدمات العامة. وبالنظر إلى المستقبل.

وأضاف أن شركة هواوي ستواصل العمل مع المزيد من الشركاء في جميع أنحاء العالم لتزويد العملاء بأفضل الحلول والخدمات، لمساعدتهم على تسريع عملية التحول الرقمي والبقاء في صدارة المنافسة. يمكن أن يساعد هذا الحل المستقبلي العملاء على بناء شبكة داخلية ذات قدرة فائقة وذكية، وذات تنظيم ذاتي لضمان جودة واستمرارية الخدمة.

وتابع شينغ، نتابع تطوير الشبكات الداخلية اللاسلكية بالكامل والتي تلبي جميع متطلبات المكاتب وشبكات الإنتاج، والأهم من ذلك أنها تخدم جميع الأماكن في مدننا وذلك لإعادة تعريف حياتنا ومكاتبنا وتجارب السفر، ومن هنا، سنستطيع من تمكين مصر من الوصول إلى عصر الذكاء اللاسلكي الكامل.

وقالت الشركة إن هذه التوقعات تأتي بالتوافق مع أهداف حل ال “CloudCampus 2.0”، وتصميمه ومنتجاته المطورة، مع هندستها ومنتجاتها المطورة بشكل شامل، واستراتيجية الحكومة المصرية لتحويل مصر إلى مركز للتحول الرقمي في منطقة الشرق الاوسط.

كما يعد التنفيذ السريع للخدمات هو مفتاح نجاح المؤسسات في السوق، وعادة ما يستغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر لتنفيذ شبكة داخلية مكونة من الآلاف من نقاط الوصول للشبكات السلكية واللاسلكية على حد سواء. ولمعالجة هذا الأمر، يقدم ال “CloudCampus 2.0” ال iMaster NCE القائم على الذكاء الاصطناعي وCampusInsight لتنفيذ الشبكات والخدمات في غضون دقائق.

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