مشتريات العرب ترفع مكاسب البورصة إلى 0.35% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.35%، ليتداول عند مستوى 10896 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.14%، ليتداول عند مستوى 62.43 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.34%، و 1.22% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 756.008 مليون جنيه على 175 شركة من خلال 22.611 الف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 106 شركة مقابل تراجع 25 في حين لم تتغير أسعار 44.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 40.150 مليون جنيه، منها 27.283 مليون جنيه للأفراد، و12.866 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 37.944 مليون جنيه، منها 36.427 مليون جنيه للمؤسسات، و1.517 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 2.205 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 6.523 مليون جنيه، مقابل 8.729 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.17%، تلاه سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.14%، ثم سهم غاز مصر بنسبة 8.95%.

في حين تصدر سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.05%، تلاه سهم ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 1.86%، ثم سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 1.74%.

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