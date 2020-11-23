العربية لإدارة وتطوير الأصول: ركاز العقارية قدمت عرض شراء على أرض زفتي مقابل 1.5 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أن شركة ركاز العقارية تقدمت لها بعرض لشراء قطعة الأرض المملوكة لها بمدينة زفتى محافظة الغربية على النيل مباشرة بمساحة 60792 م2 تحت العجز والزيادة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العرض حدد سعر المتر المربع عند 25 ألف جنيه بإجمالي 1.520 مليار جنيه.

على أن يتم السداد كالآتي: 20% عن التعاقد والباقي على 8 أقساط نصف سنوية من تاريخ استلام التقسيم المعتمد.

وأعلنت الشركة أن المشتري قدم شيك جدية تعاقد بمبلغ 10 مليون جنيه.

وقامت الشركة بإرسال المذكرة القانونية الخاصة بالتقسيم للبورصة المصرية بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، والموضح فيها كافة تفاصيل التواصل مع محافظة الغربية بخصوص التقسيم.

وأشارت أنها مازالت في انتظار رد المحافظة.

وسوف يتم عرض الأمر على أول مجلس إدارة لمناقشة العرض لاستكمال البيع من عدمة تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة.

وقررت إدارة البورصة، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة الماليةالشركة العربية لإدارة وتطوير الاصول خلال جلسة تداول 22/11/2020 مع تعديل سعر فتح جلسة 23/11/2020 ليصبح 6.21 جنيه/ للسهم.

اضغط لتحميل العدد الثامن والسبعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج