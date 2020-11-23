كايرو أي سي تي… إبراهيم سرحان: قطاع المدفوعات يتحرك بوتيرة سريعة والقنوات البيعية باتت متوفرة للجميع

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تشغيل المنشآت المالية ـ إي فاينانس، إن صناعة رقمنة المدفوعات شهدت خلال الفترة الماضية تغيرات سريعة، جعلت المواطنين تتحرك نحو عمليات الدفع الإلكتروني، ودفع الحكومة لإتمام التحول الرقمي سواء في قطاعاتها أو بياناتها أو حتى في قطاعاتها المصرفية.

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وأضاف خلال افتتاح مؤتمر “بافيكس”، أن القنوات البيعية أصبحت في تزايد مستمر وموجوظة في كافة أنحاء الجمهورية، مدعومة بجهود البنك المركزي المصري ، والذي تمكن من دفع القطاع عبر برامج ومبادرات ساهمت في رفع الوعي لدى المواطنين والتجار على حد سواء.

وأشار إلى أن إي فاينانس استثمرت 300 مليون جنيه خلال العام الماضي، وإنشاء 3 شركات جديدة، هم خالص، وإي كارد التي تستحوذ على 50% او 60% من كروت ميزة، بالإضافة إلى شركة إي أسواق.

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