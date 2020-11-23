مال وأعمال

الاقتصاد البريطاني ينكمش في ظل قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا

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_ أظهر مسح يوم الاثنين أن نشاط قطاع الأعمال البريطاني انكمش في نوفمبر بينما تعصف موجة جديدة من قيود مكافحة فيروس كورونا بقطاع الخدمات الضخم، لكن أنباء عن احتمال التوصل إلى لقاحات دعمت الآمال حيال 2021.

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وهبطت قراءة أولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات المجمع، وهو مقياس لنمو القطاع الخاص، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 47.4 في نوفمبر من 52.1 في أكتوبر.

وهذه المرة الأولى التي يهبط فيها المؤشر دون مستوى 50.0 الذي يمثل عتبة النمو منذ يونيو .

وكان استطلاع أجرته لآراء اقتصاديين قد أشار إلى تراجع أكبر من هذا عند 42.5.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع، وإن كان بصورة أقل مقارنة بالانكماش الذي شهده خلال إجراءات العزل العام الأولى، بعدما أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بفرض إجراءات العزل لأربعة أسابيع في إنجلترا.

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وفرضت مناطق أخرى في المملكة المتحدة قيودا على الشركات ومنها تلك العاملة في قطاع الضيافة والأنشطة التي تحتاج تعاملا مباشرا مع الجمهور.

ساهمت هذه الإغلاقات في تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 45.8 من 51.4 في أكتوبر.

لكن الصناعات التحويلية، التي لم تتأثر كثيرا بأحدث إجراءات العزل، تسارعت وارتفع مؤشرها إلى 55.2، الأعلى منذ 2018.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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