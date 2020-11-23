سعر الدولار يستقر في بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي ويرتفع في HSBC

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شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الإثتين، في مجموعة واسعة من البنوك الكبرى، فيما ارتفع قرشًا لدى عدد من المصارف.
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وحافظ سعر صرف الدولار على استقراره في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
وظل الدولار ثابتًا أيضًا في بنوك: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وبلوم عند مستويات الأمس، حول منطقة 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.
فيما رفع بنكي إتش إس بي سي والإسكندرية سعر الدولار بواقع قرش، ليصل إلى 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، في مقابل 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع بالأمس.
كما زاد الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي الكويتي والتعمير والإسكان، ليرتفع إلى مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، بدلًا من 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.
وارتفع الدولار الأمريكي قرشًا أيضًا في بنك عوده، ليبلغ 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع بإغلاق الأمس.
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