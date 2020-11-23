سعر الدولار يستقر في بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي ويرتفع في HSBC

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الإثتين، في مجموعة واسعة من البنوك الكبرى، فيما ارتفع قرشًا لدى عدد من المصارف.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وحافظ سعر صرف الدولار على استقراره في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وظل الدولار ثابتًا أيضًا في بنوك: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وبلوم عند مستويات الأمس، حول منطقة 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

فيما رفع بنكي إتش إس بي سي والإسكندرية سعر الدولار بواقع قرش، ليصل إلى 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، في مقابل 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع بالأمس.

كما زاد الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي الكويتي والتعمير والإسكان، ليرتفع إلى مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، بدلًا من 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار الأمريكي قرشًا أيضًا في بنك عوده، ليبلغ 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع بإغلاق الأمس.

اضغط لتحميل العدد الثامن والسبعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج